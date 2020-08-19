Консультации по госуслугам в Удмуртии начнет давать голосовой робот

В регионе начнется реализация пилотного проекта.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии до конца года будет внедрена работа голосового робота для нужд многофункциональных центров (МФЦ). Об этом сообщает пресс-служба правительства Удмуртской Республики.

В регионе начнется реализация пилотного проекта по внедрению систем на базе технологии искусственного интеллекта в сфере оказания государственных услуг. Голосовой робот позволит разгрузить около 50% сотрудников колл-центра МФЦ, а также приведет к улучшению качество оказания консультаций по вопросам получения госуслуг и сократит время ожидания операторов на линии. Все это способствует созданию защищенной цифровой среды взаимодействия государственных органов, организаций и жителей.

Стоит отметить, что по итогам 2019 года Удмуртия вошла в пятерку лучших регионов по качеству предоставления услуг в электронной форме, тогда как годом ранее в рейтинге регионов республика занимала всего лишь 24 место.

Это не первый раз, когда в республике поручают важную работу роботам. Так, в августе был объявлен аукцион по закупке двух роботов для проведения диагностики гистологических образцов. На две автоматические системы обработки тканевых гистологических образцов с фиксацией, дегидратацией, обезжириванием и инфильтрацией парафином планируется потратить около 95,8 млн рублей.

Робот-секретарь появился в мировом суде Октябрьского района Ижевска. Комплекс способен фиксировать все, что происходит в зале заседания. Он хранит аудио- и видеозаписи, а также переводит речь в текст. Помимо прочего, робот поможет избежать сторонам споров в точности протокола.