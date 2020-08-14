Двух диагностических роботов закупит Удмуртия почти за 96 млн рублей

Техника займётся обследованием гистологических образцов.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия закупит двух роботов для проведения диагностики гистологических образцов. Соответствующая документация размещена на сайте Единой информационной системы закупок.

Общая стоимость объектов закупки составляет более 95,8 млн рублей. В перечень входит две автоматические системы обработки тканевых гистологических образцов, с фиксацией, дегидратацией, обезжириванием и инфильтрацией парафином.

Аукцион пройдёт 24 августа 2020 года.