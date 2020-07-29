Итоги дня: безналичная оплата в транспорте в Сарапуле, приговор бизнесмену и штрафы для владельцев собак

Обзор самых интересных новостей среды, 29 июля.

Ижевск. Удмуртия. По данным на утро среды, 29 июля, в Удмуртии выявили 18 новых случаев коронавируса. За сутки врачи выписали 94 выздоровевших пациента. На лечение находятся 436 человек.

Технологии:

К 2021 году в общественном транспорте Сарапула планируют внедрить безналичную оплату. Платежи по карте и через телефон на регулярных маршрутах уже действуют в Ижевске, Воткинске, Глазове и Можге.

Приговор:

В Удмуртии вынесли приговор бизнесмену, разбавлявшему бензин МВД. Мужчина признал свою вину и возместил причиненный ущерб. Суд приговорил его к 3 годам лишения свободы условно.

Быть или не быть?

Жителей Ижевска пока не будут штрафовать за выгул собак вне специальных площадок. Дело в том, что в городе пока таких площадок нет. В этом году планируется открыть две – в Ленинском и Устиновском районах.