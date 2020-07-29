Жителей Ижевска пока не будут штрафовать за выгул собак вне специальных площадок

В этом году в городе планируется открыть две оборудованные зоны.

Ижевск. Удмуртия. Глава Ижевска Олег Бекмеметьев прокомментировал изменения в правилах выгула собак в городе. Жители переживали, что с 31 июля вводятся штрафы за прогулки с питомцами вне отведенных для этого мест, хотя самих площадок в городе еще нет.

Олег Бекмеметьев в прямом эфире «Кофе с мэром» отметил, что в этом году в городе планируется открыть две площадки – в Ленинском и Устиновском районе. Однако этого недостаточно, поэтому штрафовать горожан за неправильный выгул пока не планируется.

«Пока применять жесткие административные санкции мы не будем», – подчеркнул Бекмеметьев.

Однако он напомнил, что в законе также предусмотрено наказание за выгул животных на детских игровых или спортивных площадках и за неисполнения владельцами требований по уборке фекалий питомцев в местах общего пользования. Эти требования ижевчане обязаны соблюдать.

Штрафы составят для граждан от 1 000 до 2 000 рублей, для должностных лиц — от 5 000 до 10 000 рублей, для юридических лиц — от 15 до 30 тысяч рублей.