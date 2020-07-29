Безналичную оплату в общественном транспорте Сарапула могут внедрить в этом году

Это единственный город в Удмуртии, жители которого до сих пор расплачиваются в автобусах только наличными.

Сарапул. Удмуртия. К 2021 году в общественном транспорте Сарапула планируют внедрить безналичную оплату. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.



Платежи по карте, через телефон или наручные часы на регулярных маршрутах уже частично действуют в Воткинске, Глазове и Можге. Лидером по безналичной оплате в транспорте стал Ижевск, уточнили в пресс-службе.



Только за июль ижевчане совершили почти 1,68 млн бесконтактных транзакций на общую сумму свыше 33,5 млн рублей. Таким образом столица Удмуртии вошла в топ 15 городов России по такому способу оплаты. Ижевск обошел Владимир, Рязань и Тамбов.