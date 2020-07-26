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Волонтеры из Удмуртии получат 5,9 млн рублей на реализацию своих проектов

11:43, 26 июля, 2020
Ксения Чернова
Волонтеры из Удмуртии получат 5,9 млн рублей на реализацию своих проектов
11:43, 26 июля, 2020
Ксения Чернова
144
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#добро\n#проекты\n#волонтёры\n#Волонтеры Удмуртии\n#гранты
Фото: vk.com/izhdreamski
144
0

Деньги будут выделены в рамках всероссийского конкурса «Регион добрых дел».

Ижевск. Удмуртия. Волонтерам из Удмуртии выделят 5,9 млн рублей на реализацию своих проектов. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики, заявка от местных добровольцев на Всероссийском конкурсе «Регион добрых дел» вошла в число победителей и получит грантовое финансирование.

Волонтеры представляли работы по двум направлениям – развитие инфраструктуры добровольчества и непосредственно проекты.

По результатам конкурса, в 2021 году в Игринском, Увинском и Дебесском районах Удмуртии появятся муниципальные ресурсные центры поддержки добровольчества со своей инфраструктурой.

Кроме того, будет реализовано 5 добровольческих проектов:

- «Команда 112» («Добровольческое агентство «Да!»);

- «Волонтеры адаптивного спорта» (Спортивно-адаптивная школа Удмуртской Республики);

- «Лаборатория культурного будущего» («Республиканский дом народного творчества»);

- «Дай лапу» («Молодежный центр Завьяловского района»);

- «Мобильная академия для старшего поколения» («Вавожская централизованная библиотечная система»).

«С каждым годом все больше и больше жителей изъявляют желание заниматься волонтерской деятельностью. Наша задача - оказать помощь и научить их, для этого мы создаем и с каждым годом будем продолжать создавать муниципальные ресурсные центры поддержки добровольчества», – рассказал директор регионального молодежного центра Максим Файзулин.

Конкурс призван поддержать добровольческие инициативы в субъектах России. Он проводится в рамках направления «Социальная активность» национального проекта «Образование».

11:43, 26 июля, 2020
Ксения Чернова
144
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#добро\n#проекты\n#волонтёры\n#Волонтеры Удмуртии\n#гранты

 

 

 


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