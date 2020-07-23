Итоги дня: коронавирус в 1 РКБ в Ижевске, кешбэк за турпутевку в Удмуртию и рекордное количество осадков

Обзор самых интересных новостей четверга от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. По данным на утро четверга, 23 июля, в Удмуртии за сутки выявили еще 29 человек, заразившихся коронавирусом. 49 человек выздоровели, их выписали.

И еще немного про коронавирус:

В 1 РКБ в Ижевске закрыли два подразделения терапевтического и хирургического блоков. Причиной стало выявление больных с новой коронавирусной инфекцией. Экстренная медицинская помощь при этом не приостановлена.

Кешбэк:

Приехавшие в Удмуртию туристы смогут получить компенсацию за путевку. Сумма возврата составит от 5 до 15 тыс. рублей в зависимости от цены тура. Программу планируют запустить в августе 2020 года.

Вот такое лето:

С 13 по 23 июля в Ижевске выпала месячная норма осадков. Треть этого объема пришлась на прошлую пятницу, 17 июля. Экстренные службы города получили около 400 заявок на ликвидацию последствий непогоды.

Открытка из космоса:

В сети появилось фото Ижевска из космоса. Снимком поделился Роскосмос в честь присвоения столице Удмуртии звания «Город трудовой доблести».