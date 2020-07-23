Роскосмос поделился орбитальным снимком Ижевска

Фото выложили в честь присвоения столице Удмуртии звания «Город трудовой доблести».

Ижевск. Удмуртия. В сети появилось фото Ижевска из космоса. Снимком поделился Роскосмос на своей странице «Вконтакте».

Фотографию выложили в честь присвоения столице Удмуртии звания «Город трудовой доблести». Такое решение одобрил президент России Владимир Путин 2 июля.

Напомним, что в честь этого в Ижевске установят стелу у Монумента дружбы народов.

Также в список городов трудовой доблести, помимо Ижевска, вошли еще 19 промышленных центров страны.