Роскосмос поделился орбитальным снимком Ижевска

Фото выложили в честь присвоения столице Удмуртии звания «Город трудовой доблести».
Ижевск. Удмуртия. В сети появилось фото Ижевска из космоса. Снимком поделился Роскосмос на своей странице «Вконтакте».
Фотографию выложили в честь присвоения столице Удмуртии звания «Город трудовой доблести». Такое решение одобрил президент России Владимир Путин 2 июля.
Напомним, что в честь этого в Ижевске установят стелу у Монумента дружбы народов.
Также в список городов трудовой доблести, помимо Ижевска, вошли еще 19 промышленных центров страны.