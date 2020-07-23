Приехавшие в Удмуртию туристы получат кэшбэк

Продолжительность тура должна быть не менее 5 дней.

Ижевск. Удмуртия. Приехавшие в Удмуртию туристы смогут получить компенсацию за путевку. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Сумма возврата составит от 5 до 15 тыс. рублей в зависимости от цены тура. Обязательные условия для получения кэшбэка – продолжительность тура должна быть как минимум 5 ночей, стоимость пакета начинается от 25 тыс. рублей, а его оплата проходит через платежную систему «Мир».

Всего на поддержку внутреннего туризма правительство России выделило 15 млрд рублей, которые и пойдут на компенсацию отдыхающим.

Программу планируют запустить в августе 2020 года. При стоимости тура от 25 тыс. рублей, туристу вернут 5 тыс. рублей, от 50 тыс. рублей – 10 тыс. рублей. Если путевка обошлась более 75 тыс. рублей, кэшбэк составит 15 тыс. рублей. Сюда входят четыре вида туризма – сельский, культурно-познавательный, водный, экологический.

По словам начальника Управления по развитию туризма и туристской деятельности Министерства экономики Удмуртии Юлии Железняк, сейчас в республике разрабатываются уникальные предложения, которые могли бы привлечь туристов. «В республике свою деятельность осуществляют более 20 туроператоров, все они охотно отозвались на наш запрос. Предложения от 5 дней и более Удмуртия раньше не формировала, у нас большой популярностью пользовались так называемые туры выходного дня», - добавила Железняк.

Как сообщается на сайте ассоциации туроператоров России, в такую программу предварительно попали 44 региона страны. Сроки поступления кэшбэка на сайте пока не оговариваются. По последним данным Ростуризма, планируется, что деньги будут поступать на счет в течение 5 дней после оплаты тура.