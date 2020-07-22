  • $ 70.97 ↓
  • € 81.25 ↓

Первый урожай в Удмуртии, повышение штрафов за продажу табака детям и google-переводчик древнеегипетских иероглифов: что произошло минувшей ночью

08:00, 22 июля, 2020
Юрий Абашев
Первый урожай в Удмуртии, повышение штрафов за продажу табака детям и google-переводчик древнеегипетских иероглифов: что произошло минувшей ночью
08:00, 22 июля, 2020
Юрий Абашев
91
0
#Ижевск\n#урожай\n#штрафы\n#Удмуртия\n#Google\n#раскол\n#археология
Фото: pixabay.com
91
0

О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия. Начинаем среду с интересных новостей.

Урожай:

В Удмуртии собрали первый урожай зерновых. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза Удмуртской Республики.

Аграрии убрали 40 га ячменя и рапса. Первые обмолоченные территории дали урожайность в 25,6 центнера с га.

Всего предстоит уборка хлебов на площади 335,2 гектара. В работе задействуют более 800 единиц техники.

Понять иероглифы:

В Google создали онлайн-переводчик древнеегипетских иероглифов. Об этом сообщают «Известия».

В разработке принимал участие Австралийский центр египтологии, а также компании Psycle Interactive и Ubisoft. Переводчик работает благодаря процессам машинного обучения и сопоставления языка древних египтян. Пользователи могут загружать изображения иероглифов и сравнивать их со своей базой данных.

Такая оцифровка может поспособствовать восстановлению древних поврежденных настенных записей.

Штрафы за сигареты:

Государственная Дума в 8 раз увеличила максимальный штраф за продажу табака детям. Об этом сообщает телеканал «НТВ».

Для граждан теперь предусмотрены штрафы от 20 тыс. рублей до 40 тыс. рублей. Сейчас за продажу табака детям грозит лишь 3-5 тыс. рублей.

Для юрлиц предусмотрен штраф от 150 тыс. рублей до 300 тыс. рублей, для должностных лиц — 50-70 тыс. рублей.

Также документ ужесточает административную ответственность за торговлю снюсом и насваем. Для физлиц — 15-20 тыс. рублей, для должностных лиц — 30-50 тыс. рублей, для юрлиц — 100-150 тыс. рублей.

Тысячелетний храм:

Во время раскопок на территории Новгородского кремля археологи обнаружили фундамент храма 12 века. Об этом сообщает «Интерфакс».

Согласно летописям на этом месте в 1167-1173 годах была возведена церковь Бориса и Глеба. Строительство шло за счёт средств купца Сотко Сытинича — возможного прототипа легендарного Садко. Ветхость храма привела к обрушению в 17 веке.

«В текущем году мы вели раскопки на площади около 36 кв. м и, к счастью, в раскоп попал значительный фрагмент фундамента Борисоглебской церкви. Говоря о фундаменте, ученые отметили «высокую строительную культуру начала XII века», — рассказали в Институте археологии РАН.

Храм стоял на ленточных фундаментах — цепочках скрепленных раствором валунов, уложенных в вырытые в материке небольшие рвы. Судя по размерам основания храма, его высота составляла около 40 м.

08:00, 22 июля, 2020
Юрий Абашев
91
0
#Ижевск\n#урожай\n#штрафы\n#Удмуртия\n#Google\n#раскол\n#археология

 

 

 


Рекомендуем

Тесты

Что вы знаете о поправках в конституцию?

12:25, 26 июня, 2020

Знакома ли вам классическая русская живопись?

16:33, 29 мая, 2020

Знаете ли вы основные вехи развития Интернета?

15:17, 18 мая, 2020

Помните ли вы хорошие фильмы о Великой Отечественной?

16:03, 08 мая, 2020

Кто вы в «Игре престолов»?

16:38, 17 апреля, 2020

Что вы знаете о «Кавказской пленнице»?

17:16, 03 апреля, 2020

Что вы знаете о «Евгении Онегине»?

14:58, 20 марта, 2020

Женские слова. Лёгкий тест для слабого пола.

13:40, 06 марта, 2020

Мужские слова. Лёгкий тест для сильного пола.

17:53, 21 февраля, 2020

Что вы знаете о дне всех влюблённых?

17:28, 14 февраля, 2020

Что вы знаете о коронавирусе 2019-nCoV?

16:28, 31 января, 2020

Что вы знаете о группе Битлз?

18:01, 16 января, 2020

Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

В Удмуртии добровольцы спасли женщину, пытавшуюся переплыть пруд

15:00, 18 июля, 2020
3543

В Удмуртии за сутки выявили 43 новых случая заражения коронавирусом

3359
09:25, 16 июля, 2020

Трое пациентов с коронавирусом скончались в Удмуртии

3279
09:33, 20 июля, 2020

За прошедшую ночь с улиц Ижевска убрали 10 поваленных деревьев

3238
13:05, 17 июля, 2020

Непогода в Удмуртии, повышение цен на газ в России и исчезнувшая с карт «Google» Палестина: что произошло минувшей ночью

2610
08:00, 17 июля, 2020

Для шествия «Бессмертного полка» выберут новую дату

18:27, 16 июля, 2020
1622

Десятки автомобилей подтопило ливнем в Ростове-на-Дону

1434
13:45, 17 июля, 2020

Следователи возбудили уголовное дело по факту загрязнения Камы в Пермском крае

1398
16:11, 16 июля, 2020

Оперативники ФСБ задержали заммэра Томска

1357
11:29, 16 июля, 2020

Минздрав России назвал регион с самым высоким уровнем ожирения среди жителей

1272
12:56, 19 июля, 2020

Минтранс Турции: Москва и Анкара договорились с 15 июля возобновить авиасообщение между двумя странами

15:57, 15 июля, 2020
1480

На границе Армении и Азербайджана продолжились вооруженные столкновения

1301
10:34, 16 июля, 2020

Ни квартиры, ни машины: в декларации о доходах Лукашенко не указано дорогостоящего имущества

1290
16:45, 15 июля, 2020

В Шанхае дети разбили замок из стекла стоимостью 65 тыс долларов

1279
18:01, 19 июля, 2020

Полицейский в Казахстане прыгнул в окно с 13 этажа, чтобы задержать педофила

1237
18:26, 19 июля, 2020

Лонгриды

Решая проблемы зубов

14:18, 20 июля, 2020
828

Один за всех: для чего нужна самозанятость?

14:38, 17 июля, 2020
1782

Уборка продолжается

18:01, 10 июля, 2020
2561

Раздельный сбор мусора начали внедрять в Глазове

15:50, 08 июля, 2020
2597

Первый «ЭКОпост» открылся в Удмуртии

17:32, 29 июня, 2020
3173

От паспарту до ню: история ижевской фотографии (18+)

13:08, 22 июня, 2020
8785

Завод стоит, дым идёт

14:42, 17 июня, 2020
7525

Яратон: разделяй с любовью

19:14, 11 июня, 2020
5070

Подняться со дна

15:05, 14 мая, 2020
11963

Промышленные отходы Удмуртии под контролем

16:30, 30 апреля, 2020
10668

Ипотека под 1% для семей с детьми

11:25, 22 апреля, 2020
10648

Удмуртия бьёт «мусорные» рекорды

08:30, 20 апреля, 2020
17292