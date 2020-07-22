Первый урожай в Удмуртии, повышение штрафов за продажу табака детям и google-переводчик древнеегипетских иероглифов: что произошло минувшей ночью

О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия. Начинаем среду с интересных новостей.

Урожай:

В Удмуртии собрали первый урожай зерновых. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза Удмуртской Республики.

Аграрии убрали 40 га ячменя и рапса. Первые обмолоченные территории дали урожайность в 25,6 центнера с га.

Всего предстоит уборка хлебов на площади 335,2 гектара. В работе задействуют более 800 единиц техники.

Понять иероглифы:

В Google создали онлайн-переводчик древнеегипетских иероглифов. Об этом сообщают «Известия».

В разработке принимал участие Австралийский центр египтологии, а также компании Psycle Interactive и Ubisoft. Переводчик работает благодаря процессам машинного обучения и сопоставления языка древних египтян. Пользователи могут загружать изображения иероглифов и сравнивать их со своей базой данных.

Такая оцифровка может поспособствовать восстановлению древних поврежденных настенных записей.

Штрафы за сигареты:

Государственная Дума в 8 раз увеличила максимальный штраф за продажу табака детям. Об этом сообщает телеканал «НТВ».

Для граждан теперь предусмотрены штрафы от 20 тыс. рублей до 40 тыс. рублей. Сейчас за продажу табака детям грозит лишь 3-5 тыс. рублей.

Для юрлиц предусмотрен штраф от 150 тыс. рублей до 300 тыс. рублей, для должностных лиц — 50-70 тыс. рублей.

Также документ ужесточает административную ответственность за торговлю снюсом и насваем. Для физлиц — 15-20 тыс. рублей, для должностных лиц — 30-50 тыс. рублей, для юрлиц — 100-150 тыс. рублей.

Тысячелетний храм:

Во время раскопок на территории Новгородского кремля археологи обнаружили фундамент храма 12 века. Об этом сообщает «Интерфакс».

Согласно летописям на этом месте в 1167-1173 годах была возведена церковь Бориса и Глеба. Строительство шло за счёт средств купца Сотко Сытинича — возможного прототипа легендарного Садко. Ветхость храма привела к обрушению в 17 веке.

«В текущем году мы вели раскопки на площади около 36 кв. м и, к счастью, в раскоп попал значительный фрагмент фундамента Борисоглебской церкви. Говоря о фундаменте, ученые отметили «высокую строительную культуру начала XII века», — рассказали в Институте археологии РАН.

Храм стоял на ленточных фундаментах — цепочках скрепленных раствором валунов, уложенных в вырытые в материке небольшие рвы. Судя по размерам основания храма, его высота составляла около 40 м.