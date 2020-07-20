Итоги дня: скончавшиеся пациенты с коронавирусом в Удмуртии, последствия грозы в Ижевске и флаг республики на вершине Эльбруса

Обзор самых интересных новостей понедельника от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. По данным на утро понедельника, 20 июля, в Удмуртии выявили еще 32 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Кроме того, за сутки скончались три пациента с подтвержденным Covid-19 – мужчина 85 лет и две женщины 81 и 56 лет.

Последствия грозы:

Ижевску вновь пришлось справляться с последствиями грозы. Так, в районе Нефтемаша из-за напора воды частично разрушилась ливневка. Ветер повалил деревья, а дождевые потоки вынесли грунт, песок и мусор на проезжую часть.

Упавшее дерево:

Удара стихии не выдержало и знаменитое «Чертово дерево» в Игринском районе. Считается, что оно было священным деревом древних удмуртов: возле него совершали ритуалы и подношения духам.

Начали страховать:

Аграрии Удмуртии впервые за 5 лет застраховали урожай. Первые шаги в этом направлении сделали пока всего три хозяйства, их общая площадь составила 3,8 тыс. га.

На высоте:

Флаг Удмуртии водрузили на Эльбрусе. На вершину взошла экспедиция из 4 человек, в их числе министр спорта республики Александр Варшавский, а также вице-чемпион скоростного забега на Эльбрус «Трасса Букреева» Анзор Журтов.