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Итоги дня: скончавшиеся пациенты с коронавирусом в Удмуртии, последствия грозы в Ижевске и флаг республики на вершине Эльбруса

18:00, 20 июля, 2020
Ксения Чернова
Итоги дня: скончавшиеся пациенты с коронавирусом в Удмуртии, последствия грозы в Ижевске и флаг республики на вершине Эльбруса
18:00, 20 июля, 2020
Ксения Чернова
140
0
#туризм\n#общество\n#Ижевск\n#погода\n#страхование\n#Удмуртия\n#новости\n#гибель людей\n#АПК\n#Картина дня\n#коронавирус
Фото: twenty20.com
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Обзор самых интересных новостей понедельника от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. По данным на утро понедельника, 20 июля, в Удмуртии выявили еще 32 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Кроме того, за сутки скончались три пациента с подтвержденным Covid-19 – мужчина 85 лет и две женщины 81 и 56 лет.

Последствия грозы:

Ижевску вновь пришлось справляться с последствиями грозы. Так, в районе Нефтемаша из-за напора воды частично разрушилась ливневка. Ветер повалил деревья, а дождевые потоки вынесли грунт, песок и мусор на проезжую часть.

Упавшее дерево:

Удара стихии не выдержало и знаменитое «Чертово дерево» в Игринском районе. Считается, что оно было священным деревом древних удмуртов: возле него совершали ритуалы и подношения духам.

Начали страховать:

Аграрии Удмуртии впервые за 5 лет застраховали урожай. Первые шаги в этом направлении сделали пока всего три хозяйства, их общая площадь составила 3,8 тыс. га.

На высоте:

Флаг Удмуртии водрузили на Эльбрусе. На вершину взошла экспедиция из 4 человек, в их числе министр спорта республики Александр Варшавский, а также вице-чемпион скоростного забега на Эльбрус «Трасса Букреева» Анзор Журтов.

18:00, 20 июля, 2020
Ксения Чернова
140
0
#туризм\n#общество\n#Ижевск\n#погода\n#страхование\n#Удмуртия\n#новости\n#гибель людей\n#АПК\n#Картина дня\n#коронавирус

 

 

 


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