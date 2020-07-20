Эта сосна считалась одновременно и священным, и мрачным местом.





Игра. Удмуртия. Знаменитое Чертово дерево упало в Игринском районе Удмуртии. Об этом сообщает «Звезда. Газета Кезского района» «Вконтакте».

Как видно по фото, корень сосны полностью выдернут из земли — дерево не выдержало грозу и сильный ветер.

Напомним, что в ночь на 20 июля в Удмуртии местами прошли грозы и ливни, а порывы ветра достигали скорости 18 метров в секунду. Из-за непогоды в Ижевске произошли потопы, а ветер вырвал деревья прямо с корнями.

Отметим, что Чертово дерево, или Черная сосна, находится на трассе Игра-Дебесы. Считается, что оно было священным деревом древних удмуртов: возле него совершали ритуалы и подношения духам. При этом некоторые жители относятся к высохшему дереву с опаской, ссылаясь на то, что на этом участке дороги часто происходят аварии.

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