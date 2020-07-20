Ливневка в районе Нефтемаша в Ижевске не выдержала ночного дождя

Под напором воды она частично разрушилась.

Ижевск. Удмуртия. В районе Нефтемаша в Ижевске из-за напора воды частично разрушилась ливневка. Об этом на своей странице в соцсети Вконтакте сообщил глава города Олег Бекмеметьев.

Днем работу канализации восстановят.

Напомним, в ночь на 20 июля в Удмуртии прошел ливень с грозой. За последние сутки в диспетчерскую службу Ижевска по причине непогоды поступило 130 сообщений, 10 из них касались упавших деревьев.

Дождевые потоки вынесли грунт, песок и мусор на проезжую часть. За ночь рабочие собрали около 8 тыс. тонн мусора и более 20 тыс. тонн смета. В настоящее время коммунальщики продолжают устранять последствия стихии.

Напоминаем, по поводу упавших деревьев, ливневок и благоустройства, можно обращаться в городскую информационную службу по номеру 072, с мобильного 998-072, а также в Службу благоустройства: 78-72-78.

Напомним, в ночь на 17 июля коммунальщики очищали город от последствий непогоды.