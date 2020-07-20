В регионе выявили еще 32 случая заражения новой коронавирусной инфекцией.

Ижевск. Удмуртия. Трое пациентов с коронавирусом скончались в Удмуртии за минувшие сутки. Об этом сообщается в группе правительства Удмуртской Республики в соцсети ВКонтакте.

Общее число скончавшихся с подтвержденным коронавирусом выросло до 40 человек.

По данным на утро понедельника, 20 июля, в регионе выявили еще 32 случая заражения новой коронавирусной инфекцией.

«Диагноз подтвердился у 14 жителей Ижевска, 7 жителей Завьяловского района, 4 жителей Балезинского района, 3 жителей Сарапула, 2 жителей Якшур-Бодьинского района, по одному случаю в Глазове и Глазовском районе», – говорится в сообщении.

С начала пандемии в Удмуртии зарегистрировали 2 111 случаев заражения, 1 448 человек выздоровели. В настоящее время 541 заболевший находится в удовлетворительном состоянии, 71 – в состоянии средней степени тяжести, 11 – в тяжелом состоянии.