Министр спорта Удмуртии принял участие в водружении флага республики на Эльбрусе

Полотно появилось на высочайшей горе Европы 19 июля.

Кавказ. Флаг Удмуртии водрузили на Эльбрусе. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил министр спорта Удмуртской Республики Александр Варшавский.

«19 июля в рамках траверса восточной вершины высочайшей горы Европы (5621 м) подняли флаг Удмуртской Республики», - написал министр.

В траверсе принимала участие экспедиция из 4 человек, в их числе сам Александр Варшавский, а также вице-чемпион скоростного забега на Эльбрус «Трасса Букреева» Анзор Журтов.

«Интересно, что это был траверс с севера на юг через восточную вершину. Это намного сложнее, чем просто зайти на вершину», - рассказал «Сусанину» министр спорта Удмуртии.