Такой мерой воспользовались 3 предприятия.





Ижевск. Удмуртия. Аграрии Удмуртии впервые за 5 лет застраховали урожай. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза Удмуртской Республики.

«Хозяйства вновь стали проявлять интерес к страхованию урожая на условиях господдержки — в текущем сельхозсезоне в республике впервые с 2015 года появились застрахованные посевные площади сельхозкультур», — отметили в сообщении.

В 2020 году такой мерой воспользовались 3 предприятия, их общая площадь составила 3,8 тыс. га.

Напомним, что в конце июня в Алнашском районе Удмуртии прошел сильный град, из-за которого в нескольких подсобных хозяйствах погиб весь урожай. Эта площадь была незастрахованной, а предварительный ущерб от непогоды оценили в 11,7 млн рублей.

Также в сентябре 2019 года из-за дождливого и холодного лета в регионе загнивал урожай на полях. В Удмуртии объявили режим ЧС: о потерях заявил 21 район республики, а убытки составили 738 млн рублей.

При этом Удмуртии не смогла возместить денежный ущерб из-за отсутствия страховки посевных площадей. Как тогда пояснила министр сельского хозяйства Удмуртской Республики Ольга Абрамова, министерство не навязывает страхование из-за отсутствия гарантий выплат. В 2010 году, когда засуха сгубила большую часть урожая, селяне так и не смогли получить компенсацию.