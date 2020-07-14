Помощь отдыхающему в Ижевске, запуск «Теплохода здоровья» и отмена 14-дневного карантина в России: что произошло минувшей ночью

О чем писали, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Жаркий, солнечный день предлагаем встретить с нашим традиционным обзором новостей.

Травма:

Спасателям Ижевска пришлось оказывать помощь молодому человеку, получившему открытую черепно-мозговую травму во время купания. Об этом сообщает Поисково-спасательная служба Ижевска.

Молодой человек нырял в неположенном месте. До прибытия «скорой» пострадавшему оказали помощь: остановили кровотечение и наложили повязку. Прибывшие на место медики его госпитализировали.

Жителям напоминают, ни в коем случае не купаться в неподготовленных и неразрешенных местах.

Теплоход здоровья:

С 17 июля на Ижевском пруду будет ходить «Теплоход здоровья». Об этом сообщают Парки Ижевска.

Желающие смогут измерить различные параметры тела, получить консультацию терапевта по здоровому образу жизни. На палубах также пройдет оздоровительная гимнастика и мастер-класс по самомассажу.

На каждом рейсе можно получить консультацию одного из врачей: психолога, диетолога, кардиолога или стоматолога.

Курсировать такой теплоход будет до 25 сентября. Отплывать каждую пятницу в 09:00.

Послабление:

Въезжающим в Россию больше не придется сидеть на двухнедельном карантине. Об этом говорится в постановлении Главного государственного санитарного врача Российской Федерации.

Послабление начнет действовать с 15 июля. Несмотря на отмену карантина, приезжающим нужно иметь с собой справку об отрицательном тесте на коронавирус. Иностранный гражданин сможет предоставить справку о тесте методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), пройденном не ранее чем за 3 дня до прибытия в Россию, и документы о наличии антител иммуноглобулина G (если имеются).

Если у въезжающего такого документа нет, он обязан сдать тест на ПЦР в течение трех днем в России. Процедура платная.

То же правило касается и российских граждан, возвращающихся домой. Если тест окажется положительным, человека отправят на домашнюю самоизоляцию.

Marvel:

В Марвел выбирают нового злодея после поражения Таноса. Об этом пишет Российская Газета.

Создатели размышляют над тем, кто может занять его место. На роль антагониста, по мнению ведущих, могут претендовать представители инопланетных рас –Крии и Скруллы. Например, Ронан Обвинитель.

Фанаты в свою очередь предлагают рассмотреть Доктора Дума, Галактуса, Канга Завоевателя.

Быстрее передвигаться:

Ученые назвали риски, которые повышают заражение коронавирусом. Об этом пишут «Известия».

Проведя исследования они выяснили, что заражению способствуют не только лишний вес, но и медленная ходьба. У людей с ожирением риск тяжелой формы коронавируса повышается на 49%.

Независимо от массы тела наибольшему риску подвергаются те, кто медленно ходит. Люди с нормальным весом, передвигающиеся со скоростью 4,8 км/ч., имеют в 2 раза больше шансов заразиться COVID-19 в тяжелой форме, нежели те, кто ходит со скоростью 6,4 км/ч.