В Ижевске устроили парад у дома ветерана

Честь герою отдавали сотрудники МЧС по Удмуртии.



Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 9 мая у дома, где живёт ветеран Великой Отечественной войны Алексей Рылов, прошел праздничный парад.

Сотрудники ГУ МЧС и УФСИН по Удмуртии прошли строевым маршем у дома №5 по улице Союзной. Их приветствовал Алексей Рылов, который в 1943 году 17-летним мальчишкой ушел в армию. В 1944 году под Псковом был тяжело ранен, но уже через 4 месяца, настояв на возвращении на фронт, отправился в Прибалтику.

Алексей Михайлович награжден Орденом Отечественной войны I степени и высшей медалью в наградной системе СССР «За отвагу».

Ветеран войны должен был стать участником парада Победы в Москве в этом году, но обстановка с коронавирусом нарушила эти планы. Вместо этого парад пришел к нему во двор.

Напомним, что 8 мая под окнами героя появилось поздравительное граффити.