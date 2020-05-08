Ижевский художник поздравил ветерана войны с помощью граффити

Рисунок появился под окнами героя на стене ЦТП.

Ижевск. Удмуртия. Ижевский художник Дмитрий Костицин создал на стене неприметного ЦТП граффити в честь Дня Победы. Таким образом он поздравил ветерана, чьи окна выходят на новый рисунок.

Граффити появилось у дома №5 по улице Сабурова, в котором живёт участник Великой Отечественной войны Алексей Рылов. Изначально была идея сделать рисунок на асфальте, но из-за недолговечности от неё отказались.

«Энергетики были всеми руками «за» граффити на ЦТП. Точно такое же также появится на улице Ворошилова, 93 под окнами ветерана Михаила Касаткина», — рассказал художник и автор рисунка Дмитрий Костицин.