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Как в Удмуртии отметят 9 мая: программа мероприятий

17:00, 08 мая, 2020
Анна Торхова
Как в Удмуртии отметят 9 мая: программа мероприятий
17:00, 08 мая, 2020
Анна Торхова
189
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#Ижевск\n#День Победы\n#Великая Отечественная Война\n#Удмуртия\n#парад\n#Бессмертный полк
Фото: ИА «Сусанин»
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В День Победы во дворах пройдут акции и концерты.

Ижевск. Удмуртия. День Победы Удмуртия отметит в необычном формате. «Сусанин» расскажет, какие мероприятия ждут жителей республики 9 мая.

С 09:00 до 17:00 пройдет акция «Вахта памяти у мемориалов». В ней примут участие представители ветеранских общественных объединений и силовых структур.

В 09:00 стартует онлайн-забег «Эстафета мира», которая продлится до 23:59. Все зарегистрировавшиеся на сайте жители Удмуртии должны в одиночку пробежать не менее 3 км.  

В 10:00 начнется акция «Голоса Победы». Через громкоговорители будут звучать военные песни, а на экранах транслироваться хроника военных лет, парады Победы в Ижевске и Москве, в том числе парад 1945 года. В Ижевске первой прозвучит композиция «День Победы» на удмуртском языке.

С 10:00 до 19:00 состоится акция «Звонок ветерану». Волонтеры по телефону поздравят всех ветеранов Великой Отечественной войны в Удмуртии. Их в республике 247. Также им вручат продуктовые наборы и цветы.

В 11:00 начнется «Бессмертный полк», который в этом году пройдет в необычном формате. До 16:00 субботы, 9 мая, желающие могут загрузить фото своего ветерана и таким образом принять участие в виртуальном шествии.

В Ижевске, Можге, а также Граховском и Кизнерском районах пройдут Парады у домов ветеранов. В столице Удмуртии будут чествовать Алексея Рылова - в рядах Советской Армии проходил службу рядовым бойцом. С 1943 года воевал в частях Калининградского фронта.

В 10:00 начнутся концерты фронтовых агитбригад во дворах ветеранов.

В 19:00 состоится «Минута молчания».

После, в 19:01, жителям предлагают выглянуть в окно или выйти на балконы с портретами ветеранов и вместе исполнить песню «День Победы».

В 21:50 желающие могут присоединиться к акции «Фонарики Победы» и в знак памяти одновременно зажечь в окнах своих квартир фонарики.

Напомним, салюта в этом году не будет. Его решили перенести.

17:00, 08 мая, 2020
Анна Торхова
189
0
#Ижевск\n#День Победы\n#Великая Отечественная Война\n#Удмуртия\n#парад\n#Бессмертный полк

 

 

 


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