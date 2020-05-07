Все участники забега получат памятную медаль.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии завершилась регистрация на онлайн-забег «Эстафета мира». Заявки подали 1418 человек, сообщает пресс-служба Минспорта Удмуртской Республики.

Напомним, количество участников было ограничено. Регистрация началась 27 апреля, а уже 5 мая была подана последняя заявка. 1418-м участником стала Альбина Хузина из Сарапула.

«В эстафете мира я начала участвовать с 2005 года, подобные мероприятия мне всегда очень нравились. Я считаю, что таким образом я могу поддержать ветеранов и других людей сподвигнуть заниматься спортом и здоровым образом жизни. Это мое такое, своеобразное поздравление с праздником победы», – поделилась впечатлениями Альбина.

Цифра 1418 выбрана неспроста – столько дней длилась Великая Отечественная война, в честь победы в которой и проводится забег.

В 2020 году из-за ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, «Эстафета мира» пройдет онлайн, в режиме индивидуальной тренировки. Участники смогут пробежать желаемую дистанцию в любое удобное время (с 07:00 до 19:00 9 мая) и в любом месте.

Для участия нужно установить на смартфон бесплатное приложение STRAVA, пробежать более 3 км и загрузить свой результат из приложения в личный кабинет до полуночи.

Все участники забега получат памятную медаль.

Напомним, большая часть мероприятий, посвященных Дню Победы, в Удмуртии пройдет в режиме онлайн.