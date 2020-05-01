Въезжающие в Удмуртию могут сообщить о своем прибытии онлайн

Чтобы не тратить время на заполнение бумажной анкеты, можно воспользоваться региональным порталом госуслуг.

Ижевск. Удмуртия. С 27 апреля въезжающие на территорию Удмуртии могут уведомить о своем прибытии онлайн, не заполняя бумажную анкету. Об этом сообщает Министерство информатизации и связи Удмуртской Республики.

Для того, чтобы сэкономить время на въезде, можно заранее заполнить бланк на региональном портале госуслуг. На контрольно-пропускных пунктах, вокзалах и в аэропорту достаточно будет предъявить QR-код с информацией о заполненной анкете в печатном виде или на телефоне, а также паспорт.

В анкете необходимо указать контактную информацию, реквизиты документа, удостоверяющего личность, регистрационный номер машины, адрес нахождения на карантине и цель прибытия.

Напомним, с 13 апреля в Удмуртии ограничены въезды в города. Сотрудники полиции пропустят при наличии прописки или документа о том, что человек направляется по работе.

С 25 апреля всех приезжающих в регион отправляют на 14-дневный карантин. За нарушение режима грозят штрафы.