Итоги дня: новые вылечившиеся от коронавируса в Удмуртии, запуск светомузыкального фонтана в Ижевске и прогноз погоды

Обзор самых интересных новостей четверга от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. В четверг, 30 апреля, в Удмуртии выявили 9 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших выросло до 237 человек. Кроме того, увеличилось и количество вылечившихся – с болезнью справился 31 человек.

В ежовых рукавицах:

Контроль за соблюдением режима самоизоляции усилят в Удмуртии с 1 по 11 мая. Полиция, Росгвардия, МЧС, администрации районов и городов будут работать в усиленном режиме. Нарушителей самоизоляции будут привлекать к ответственности по статье 20.6.1 КоАП РФ.

Запуск фонтана:

Светомузыкальный фонтан на Центральной площади Ижевска успешно пережил зиму и готов к работе. Пробный запуск провели 29 апреля. Включат фонтан после того, как установится стабильно тёплая погода и снимут режим самоизоляции.

Онлайн-праздник:

Мероприятия в столице Удмуртии, запланированные ко Дню Победы, пройдут в не совсем привычном формате. Шествие «Бессмертного полка» состоится в интернете, песни военных лет прозвучат по громкоговорителям, а с салюта проведут прямую трансляцию.

О погоде:

В последние дни текущей недели в регионе сохранятся кратковременные дожди, возможен снег. Самая холодная ночь ожидается на 3 мая, столбики термометров опустятся ниже нулевой отметки. В воскресенье начнет теплеть.