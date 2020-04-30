Трое пациентов в Удмуртии вылечились от коронавируса

Общее число выздоровевших выросло до 31 человека.

Ижевск. Удмуртия. Еще 3 жителя Удмуртии вылечились от коронавируса. Об этом сообщил глава Удмуртской Республики Александр Бречалов на своей странице в соцсети Вконтакте.

Общее число выздоровевших выросло до 31 человека.

Напомним, в четверг, 30 апреля, стало известно о 9 новых случаях заболевания новой коронавирусной инфекцией. Диагноз подтвердился у 7 жителей Ижевска, 1 жителя Якшур-Бодьинского района и 1 жителя Малопургинского района.

Общее число заразившихся в республике – 237 человек, 8 из них скончались.