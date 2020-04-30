Всего в республике выявлено 237 случаев заболевания.

Ижевск. Удмуртия. Еще 9 жителей Удмуртии заразились коронавирусом. Об этом на своей странице в соцсети Вконтакте написал глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.

По его словам, диагноз подтвердился у 7 жителей Ижевска, 1 жителя Якшур-Бодьинского района и 1 жителя Малопургинского района.

По состоянию на утро четверга, 30 апреля, в республике выявлено 237 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, 31 человек выздоровел, 8 скончались. 198 человек проходят лечение, 5 из них находятся в тяжелом состоянии.