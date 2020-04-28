Традиционная «Эстафета мира» в Удмуртии пройдет в онлайн-режиме

Желающие смогут пробежать эстафету в День Победы.

Ижевск. Удмуртия. Традиционная «Эстафета мира» в Удмуртии в этом году пройдет в онлайн-режиме. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Забег ежегодно проводится 9 мая в честь Великой Победы. Однако в этот раз он оказался под угрозой срыва из-за разразившегося коронавируса и введенных мер.

«Однако эстафете все же быть! Мероприятие пройдет онлайн, в режиме индивидуальной тренировки», – отметили власти.

Желающие смогут пробежать эстафету в День Победы. Для этого нужно зарегистрироваться, установить бесплатное приложение STRAVA и совершить пробежку на дистанцию не менее 3 км. После нужно будет загрузить свой результат из приложения в личный кабинет. Сделать это нужно до полуночи 9 мая.

Количество участников ограничено – пробежать эстафету смогут 1418 человек. В настоящее время подано уже 211 заявок. Все участники забега получат памятную медаль. Также организаторы подготовили призы за креативные номера или видео с передачей эстафеты. Опубликовать видео можно на своей личной странице в соцсети Вконтакте, добавив хэштег #ОнлайнЭстафетаМира.

Напомним, что в связи с режимом самоизоляции совершать пробежки в Удмуртии можно с 07:00 до 19:00.