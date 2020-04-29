Организации бытовых услуг начнут работу в Удмуртии с 30 апреля

В том числе те, что находятся в торговых центрах.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с 30 апреля смогут начать работу организации и индивидульные предприятия бытовых услуг. Об этом в прямом эфире на своей странице «Вконтакте» сообщил глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.

«Разрешим работу организациям по ремонту часов, одежды, обуви и химчистке, в тои числе и в торговых центрах. При этом обращаю внимание, что должны соблюдаться санитарные нормы и рекомендации Роспотребнадзора», — отметил Бречалов.

Напомним, что с 30 апреля в республике вводится обязательное ношение масок в некоторых общественных местах.