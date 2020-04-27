Более 80 жителей Ижевска нарушили режим самоизоляции после приезда из столичных регионов

ГИБДД в Удмуртии следит за передвижением таких автомобилей через систему видеофиксации.

Ижевск. Удмуртия. Почти 400 человек в Ижевске взяты на эпидемиологический контроль после прибытия из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Как сообщил глава города Олег Бекмеметьев «ВКонтакте», ежедневно волонтёры проверяют, как эти граждане соблюдают режим самоизоляции.

«На сегодня под контролем в Ижевске почти 400 человек. 82 из них при проверках дома не оказалось. Данные по ним переданы в МВД для возбуждения административного делопроизводства», — отметил глава города.

Он вновь обратился ко всем приезжающим в столицу Удмуртии из других регионов — граждане в обязательном порядке должны заполнить анкету при въезде в город любым видом транспорта. Также данные о себе можно также передать по телефонам 8-800-350-45-75 (круглосуточно) либо 41-41-41 (по рабочим дням).

Напомним, режим самоизоляции для приезжих ввели в Удмуртии 17 апреля. Также градоначальник призвал очевидцев сообщать ему в соцсетях о конкретных случаях нарушения режима приехавшими недавно из других регионов.

По информации «Оперштаба по коронавирусу в Удмуртии», в республике с 17 апреля выдали более 700 постановлений о соблюдении режима самоизоляции гражданам, которые приехали в республику из других регионов России. ГИБДД в Удмуртии ввела дополнительные меры по нераспространению коронавирусной инфекции. Данные граждан, которым управление Роспотребнадзора выдало постановления о самоизоляции, внесены в специальную автоматизированную систему видеофиксации, которая отслеживает передвижение автомототранспорта.

В случае выявления такого передвижения, нарушителя задержат и привлекут к административной ответственности по части 2 статьи 6.3 КоАП России. Данная статья предусматривает штраф в размере от 15 до 40 тысяч рублей.