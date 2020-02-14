Пригородный поезд Ижевск – Балезино будет ходить до Глазова

Курсировать на маршруте будут рельсовые автобусы серии РА-3 составностью два вагона.

Ижевск. Удмуртия. Пригородный поезд сообщением Ижевск – Балезино – Ижевск с 18 февраля будет ходить до Глазова. Об этом сообщает пресс-служба компании «Содружество».

Отправляющийся из Ижевска в 08:42 состав должен приезжать в «северную столицу» Удмуртской Республики в 13:30. Отправляться со станции Глазов поезд будет в 14:51, прибывать в Ижевск – в 19:31.

Курсировать на маршруте будут рельсовые автобусы серии РА-3 составностью два вагона.

Также с 18 февраля изменится расписание пригородного поезда Ижевск – Балезино (отправление из столицы в 17:29 с соответствующим изменением времени отправления со всех остальных станций по ходу следования). Назначаемый на летний период поезд Ува – Ижевск будет трогаться в путь на 18 минут позже (в 16:23).

Пригородный поезд Ижевск – Ува перенесли на 19:10 (на 45 минут позже), поезд Игра – Ижевск – на 15:28 (на 21 минуту позже).