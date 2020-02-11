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Итоги дня: сброс воды на водоемах Удмуртии, приезд в Ижевск эвакуированного из Уханя россиянина и выплаты в честь Дня Победы

18:00, 11 февраля, 2020
Анна Торхова
Итоги дня: сброс воды на водоемах Удмуртии, приезд в Ижевск эвакуированного из Уханя россиянина и выплаты в честь Дня Победы
18:00, 11 февраля, 2020
Анна Торхова
95
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#Ижевск\n#Можга\n#Китай\n#День Победы\n#Удмуртия\n#Ижевский пруд\n#Кама\n#коронавирус
Фото: ИА «Сусанин»
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Обзор самых интересных новостей вторника.

Ижевск. Удмуртия. Во вторник «Сусанин» рассказывал, что 10 февраля на водоемах Удмуртии начали понижать уровень воды. До 25 марта предпаводковый сброс будет проводиться на Ижевском, Воткинском, Камбарском и Пудемском водохранилищах.

Выплаты:

Удмуртия выделит 17,6 млн рублей на выплаты ветеранам и мероприятия в честь Дня Победы. Инвалиды и участники войны, блокадники и узники концлагерей получат по 4 тыс. рублей, труженики тыла – по 2 тыс. рублей.

Возвращение:

Россиянин после карантина приедет из китайского Уханя в Ижевск. Сейчас все эвакуированные граждане находятся в санатории «Градостроитель» в Тюмени. После они планируют разъехаться по 44 городам.

Берег левый, берег правый:

Через реку Кама вблизи Сарапула открыли ледовую переправу. Её грузоподъемность составляет 2 тонны, организовано реверсивное движение.

Подробности:

Следователи Удмуртии рассказали о подробностях убийства пропавшей в Можге девушки. Стало известно, что злоумышленники привели потерпевшую в лес на въезде в Можгу, где задушили, затем закидали тело ветками и подожгли.

18:00, 11 февраля, 2020
Анна Торхова
95
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#Ижевск\n#Можга\n#Китай\n#День Победы\n#Удмуртия\n#Ижевский пруд\n#Кама\n#коронавирус

 

 

 


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