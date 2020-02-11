Переправа работает круглосуточно.

Сарапул. Удмуртия. Ледовую переправу через Каму открыли у Сарапула. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.

В понедельник, 10 февраля, переправу открыли между Сарапулом и дорогой на село Ершовка и посёлок Борок на левом берегу Камы. Грузоподъемность переправы 2 тонны, движение реверсивное. Ледовая дорога работает круглосуточно.

Спасатели напомнили, что движение по Каме допустимо только по официально открытым переправам. Передвижение по стихийным переправам, созданным по инициативе местных жителей, чрезвычайно опасно.