Более 3 млн медицинских масок отправит компания из Удмуртии в Китай

Также «Локомотив» подготовит 15 млн бахил.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия отправит в Китай 3,2 млн медицинских масок. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

По словам министра промышленности Удмуртии Виктора Лашкарева, дополнительно готовится партия в объеме 7 млн масок и 15 млн бахил. Отправить их планируют в течение 10 дней.

Изготовлением средств индивидуальной защиты занимается компания «Локомотив», учрежденная республиканской организацией Всероссийского общества инвалидов. В организации, в том числе, работают люди с ограниченными возможностями здоровья.

Маски направят для профилактики коронавируса. На сегодняшний день от нового вируса погибли более 300 человек, заражены свыше 14 тыс.

31 января в России были зафиксированы два первых случая заражения.