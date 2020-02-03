Коронавирус обогнал по числу летальных исходов атипичную пневмонию

В Китае от новой болезни умер уже 361 человек.



Гонконг. КНР. Число жертв вспышки коронавируса в Китае превзошло количество жертв атипичной пневмонии (SARS), бушевавшей в той же стране в 2002-2003 годах. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на гонконгское издание South China Morning Post.

По сведениям на утро 3 февраля, только в КНР коронавирусом инфицированы 17 238 человек, умер 361. Для сравнения, атипичной пневмонией в свое время заразились около 8500 человек, умерли 349.

Добавим, выздоровели после коронавируса более 480 человек, их выписали из больниц. Однако врачи не исключают риск повторного заражения.

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения.