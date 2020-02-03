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Коронавирус обогнал по числу летальных исходов атипичную пневмонию

11:45, 03 февраля, 2020
Евгений Кандаков
Коронавирус обогнал по числу летальных исходов атипичную пневмонию
11:45, 03 февраля, 2020
Евгений Кандаков
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#медицина\n#здоровье\n#Китай\n#заболевание\n#гибель людей\n#коронавирус
Фото: twitter.com/total_kz
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В Китае от новой болезни умер уже 361 человек.

Гонконг. КНР. Число жертв вспышки коронавируса в Китае превзошло количество жертв атипичной пневмонии (SARS), бушевавшей в той же стране в 2002-2003 годах. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на гонконгское издание South China Morning Post.

По сведениям на утро 3 февраля, только в КНР коронавирусом инфицированы 17 238 человек, умер 361. Для сравнения, атипичной пневмонией в свое время заразились около 8500 человек, умерли 349.

Добавим, выздоровели после коронавируса более 480 человек, их выписали из больниц. Однако врачи не исключают риск повторного заражения.

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения.

 

 

11:45, 03 февраля, 2020
Евгений Кандаков
65
0
#медицина\n#здоровье\n#Китай\n#заболевание\n#гибель людей\n#коронавирус

 

 

 


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