В последний день января в Удмуртии потеплеет до -1 градуса

Ночь на среду стала самой холодной за зиму.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртию вновь идет потепление. Об этом сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра.

Днем в четверг, 30 января, температура воздуха поднимется до -6, -11 градусов по Цельсию. 31 января ожидается -1, -6. Будет идти снег.

По прогнозам, в выходные температурный фон составит -3, -8 градусов. На дорогах заносы и накат.

Также синоптики отмечают, что прошедшая ночь на среду стала самой холодной за эту зиму. В Дебесах столбики термометров опускались до -32 градусов.