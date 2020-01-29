Понятие «многодетный отец» решили уточнить.

Ижевск. Удмуртия. Госсовет Удмуртии отозвал законопроект о досрочных пенсиях многодетным отцам. Об этом сообщил «Интерфакс» в среду, 29 января.

Напомним, 22 января республиканский парламент внёс в Госдуму России законопроект, согласно которому многодетные отцы смогут досрочно выходить на пенсию.

Как сообщил депутат от республики в парламенте страны Андрей Исаев, Госсовет Удмуртии решил пересмотреть законодательную инициативу «для дальнейших консультаций».

Исаев отметил, что понятие «многодетный отец» установить значительно сложнее, чем понятие «многодетная мать». По словам парламентария, законопроект будет переработан и предложение о возможности досрочного выхода на пенсию будет касаться только многодетных отцов, которые воспитывают детей одни.

«Мы договорились о том, что Госсовет Удмуртской Республики подумает в этом направлении и, возможно, переформулирует свою инициативу», — добавил Андрей Исаев.