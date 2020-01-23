В Госсовете Удмуртии разработали законопроект о досрочном выходе многодетных отцов на пенсию

Документ внесён в Госдуму.
Ижевск. Удмуртия. Госсовет Удмуртии 22 января внёс в Госдуму законопроект, согласно которому многодетные отцы смогут досрочно выходить на пенсию. Соответствующий документ размещён на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности.
Законопроект предусматривает досрочный выход на пенсию отцов, имеющих четырёх детей и воспитавших их до достижения восьмилетнего возраста. В таком случае на заслуженный отдых мужчины смогут на четыре года раньше, в 61 год. При этом неважно, состоит отец в браке или нет.
Отцы троих детей смогут выйти на пенсию в 62 года.
Главная цель вносимого законопроекта – симметричное смягчение последствий повышения пенсионного возраста для мужчин. Изменения также направлены на укрепление института семьи с детьми и снижение социальной напряжённости после пенсионной реформы.