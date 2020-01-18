Из-за ремонта трубопровода на участке улицы Щорса в Ижевске ограничат движение транспорта

Проезд будет закрыт с 20 по 25 января.

Ижевск. Удмуртия. На улице Щорса в Ижевске в районе дома №12 по улице 10 лет Октября ограничат проезд транспорта. Запрет будет действовать с 08:00 20 января до 23:59 субботы, 25 января, сообщает пресс-служба города.

«Ижводоканал» займется ремонтом участка чугунного трубопровода диаметром 600 мм, который был построен еще в 1961 году. На реконструкцию направят около 16 млн рублей.

К работам решили приступить из-за неоднократного повреждения водопровода, изливом воды на тротуары и дорогую.

Изношенный участок заменят на трубу из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом.