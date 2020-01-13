В Удмуртии 15 января могут возникнуть перебои в работе единого номера «112»

Время ожидания ответов может увеличиться из-за технических работ.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии 15 января из-за проведения технических работ на линии «112» время ответа на вызов может увеличиться. Об этом сообщает пресс-служба министерства информатизации и связи республики.

Работы связаны с изменением настройки маршрутизации вызовов по номеру «112», система которого заработала в Удмуртии с 20 декабря 2019 года. Использование единого номера позволяет принимать сообщения от граждан по принципу единого окна, что повышает слаженность работы подразделений и сокращает время реагирования на звонки.

Система также позволяет принимать короткие текстовые сообщения и определять геолокацию телефона абонента. Вызовы принимаются круглосуточно. На смене постоянно находится 8 диспетчеров. В среднем за сутки от жителей поступает порядка 3000 звонков и 50 сообщений.