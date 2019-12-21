В Удмуртии запустили в эксплуатацию Систему-112

Вызовы принимаются на пяти языках, помимо русского.

Ижевск. Удмуртия. Систему-112 запустили в Удмуртии в промышленную эксплуатацию. Как сообщил председатель правительства республики Ярослав Семенов, это произошло в пятницу, 20 декабря.

«Это единый номер для вызова экстренных оперативных служб с любого телефона на территории Удмуртии. Интеграция с системой ГЛОНАСС позволяет диспетчеру в центре обработки вызов видеть координаты звонящего, информацию об автомобиле и количестве пассажиров», — написал премьер-министр.

Он также отметил, что навигационные датчики, установленные на автомобилях, могут сами передавать данные о фактах столкновения или опрокидывания. А ещё одним нововведением является возможность системы принимать не только голосовые, но и текстовые сообщения на номер 112.

Отметим, что операторы в режиме конференции с переводчиком могут принимать вызовы на удмуртском, татарском, английском, немецком, французском языках. Также в случае необходимости по такой же схеме работает связь с психологом.

«В наших планах на будущее мобильное приложение, с помощью которого станут возможными видеозвонки, прикрепление фото с места происшествия, а также возможность видеть на карте местонахождение транспорта оперативных служб в режиме онлайн», — отметил Ярослав Семенов.