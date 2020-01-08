37 тыс. горожан и гостей Ижевска встретили на Центральной площади Новый год.

Ижевск. Удмуртия. В новогодних гуляниях на Центральной площади Ижевска приняли участие больше 100 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

В этом году в рамках фестиваля «Мечты – это про100!» мероприятия на главной столичной площадке проводили каждый день. Провожали новогодние праздники под «Эктонику», фейерверк и пиротехническое шоу. За 12 дней гуляния посетили более 100 тыс. человек, 37 тыс. горожан и гостей Ижевска встретили на Центральной площади Новый год.



