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Приводящие к увечьям вещества и приспособления при отлове животных запретили в Удмуртии

13:55, 06 января, 2020
Дмитрий Стрелков
Приводящие к увечьям вещества и приспособления при отлове животных запретили в Удмуртии
13:55, 06 января, 2020
Дмитрий Стрелков
236
0
#Ижевск\n#животные\n#Удмуртия\n#бродячие животные
Фото: pixabay.com
236
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С 1 января вступили в силу нововведения в законодательстве об ответственном обращении с животными.

Ижевск. Удмуртия. На территории Удмуртии запретили выгуливать потенциально опасных собак без поводка и намордника. Как сообщила пресс-служба Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской Республике, с 1 января 2020 года начали действовать положения Федерального закона от 27 декабря 2018 N 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Нововведения касаются обязательных для исполнения требований к содержанию и использованию животных, требований к осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев, госнадзора и общественного контроля в сфере обращения с животными, а также вопросов конфискации диких животных, содержащихся или используемых в условиях неволи с нарушением требований, установленных настоящим Федеральным законом.

Таким образом, с 1 января запрещено:

- выгул потенциально опасной собаки без намордника и поводка независимо от места выгула, за исключением случаев, если потенциально опасная собака находится на огороженной территории, принадлежащей владельцу животного на праве собственности или ином законном основании. О наличии этой собаки должна быть сделана предупреждающая надпись при входе на данную территорию. Напомним, перечень потенциально опасных собак утверждён постановлением правительства России от 29 июля 2019 года N 974;

- осуществление деятельности, предусматривающей использование животных в культурно-зрелищных целях, основной целью которой является предоставление зрителям или посетителям физического контакта с животными;

- использование лекарственных препаратов для ветеринарного применения и иных веществ, причиняющих вред здоровью животных, в целях повышения эффективности использования животных в культурно-зрелищных целях;

- передавать животных без владельцев и животных, от права собственности на которых владельцы отказались, физическим лицам и юридическим лицам для использования таких животных в качестве лабораторных животных;

- при отлове животных без владельцев применять вещества, лекарственные средства, способы, технические приспособления, приводящие к увечьям, травмам или гибели животных.

Отметим, что за нарушение требований Федерального закона владельцы животных и иные лица несут административную, уголовную и иную ответственность в порядке, установленном законодательством России.

13:55, 06 января, 2020
Дмитрий Стрелков
236
0
#Ижевск\n#животные\n#Удмуртия\n#бродячие животные

 

 

 


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