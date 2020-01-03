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Крестный ход к купели ижевского пруда пройдет 18 января

15:00, 03 января, 2020
Анна Торхова
Крестный ход к купели ижевского пруда пройдет 18 января
15:00, 03 января, 2020
Анна Торхова
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#Крещение\n#купель
Фото: ИА «Сусанин»
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Шествие начнется от парка Кирова.

Ижевск. Удмуртия. Крестный Крещенский ход к купели пройдет в Ижевске 18 января. Шествие начнется в 19:00, сообщает пресс-служба Ижевской епархии.

В этом году духовенство и миряне пройдут уже по традиционному маршруту: от парка имени Кирова до набережной ижевского пруда. Завершится шествие чином освящения воды.

Затем в 21:00 на противоположном берегу пруда у салона «Экстрим» пройдет повторное освящение.

Напомним, в ночь с 18 на 19 января православные верующие празднуют Крещение Господне, Святое Богоявление.  

15:00, 03 января, 2020
Анна Торхова
134
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Крещение\n#купель

 

 

 


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