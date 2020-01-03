Крестный ход к купели ижевского пруда пройдет 18 января

Шествие начнется от парка Кирова.

Ижевск. Удмуртия. Крестный Крещенский ход к купели пройдет в Ижевске 18 января. Шествие начнется в 19:00, сообщает пресс-служба Ижевской епархии.

В этом году духовенство и миряне пройдут уже по традиционному маршруту: от парка имени Кирова до набережной ижевского пруда. Завершится шествие чином освящения воды.

Затем в 21:00 на противоположном берегу пруда у салона «Экстрим» пройдет повторное освящение.

Напомним, в ночь с 18 на 19 января православные верующие празднуют Крещение Господне, Святое Богоявление.