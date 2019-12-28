Главную новогоднюю елку Удмуртии открыли в Ижевске

Здесь стартовал 12-дневный праздничный фестиваль.

Ижевск. Удмуртия. В столице Удмуртии открыли главную ёлка республики и ледовый городок. В пятницу, 27 декабря, в Ижевске стартовали новогодние гуляния.

Как сообщила пресс-служба главы и правительства Удмуртии, 12-дневный фестиваль носит название «Мечты — это про100!». Приурочен он к столетию государственности Удмуртии.

Гостей первыми на сцене приветствовали символы наступающего 2020 года — мыши Моня и Соня. Вместе с ижевчанами они разбудили древо жизни и перенеслись в мир удмуртских мифов и легенд, где фигуры ледового городка стали «оживать».

Вечером пятницы зажечь главную ёлку Удмуртии приехал Тол Бабай, потомок удмуртских великанов алангасаров, вместе с Лымы Ныл. К ним присоединились главные герои праздника — Снегурочк и Дед Мороз. Прибыл в Ижевск главный волшебник необычно: приземлился на крышу здания правительства Удмуртии. Приветствовал горожан и глава Ижевска Олег Бекмеметьев, отметив, что стартовавший на площади фестиваль доберётся до всех районов города.

Кульминацией праздника стал всеобщий хоровод вокруг 20-метровой ёлки, которую осветила специальная иллюминация в стилистике удмуртских узоров. Венчает праздничное дерево звезда в виде солярного знака.

Отметим, что всего в ансамбле городка представлено 15 ледовых объектов. Это горки и лабиринты со стихами поэтов Удмуртии, детские лазалки-ловушки с персонажами сказок удмуртского народа. В верхней части Центральной площади, у улицы Пушкинской, горожан и гостей столицы встречают символические ворота, Дед Мороз со Снегурочкой, а также известные персонажи из удмуртских сказок.

Основной «Ледовый городок» — в нижней части площади, около киноцентра «Россия». Здесь разместили прогулочную и игровую зону, объединив четыре стороны света.

Напомним, что ежедневно до 7 января на площади с 19:00 всех гостей ждёт вечерняя программа. В новогоднюю ночь с 20:00 до 03:00 — свето-видеошоу на фасаде Театра оперы и балета, новогодний концерт, поздравления, шоу-программа и дискотека. Завершится праздничное действо фейерверком. Полная афиша мероприятий на сайте удмуртия100.рф