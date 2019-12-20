Два реализованных проекта из Удмуртии вошли в топ-100 фонда президентских грантов

Их поддержали в 2017 году.

Ижевск. Удмуртия. Два проекта из Удмуртии вошли в топ-100 списка фонда грантов президента России, реализованных при его поддержке в 2017 году. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства республики.

Один из проектов — «От правового просвещения в области прав ребёнка к обеспечению прав детей». Его представил Ижевский центр социальных и образовательных инициатив. Сам проект направлен на защиту прав и свобод человека и гражданина, в том числе на защиту прав заключённых. Организаторы получили грант на 2,5 млн рублей и провели ряд обучающих мероприятий. Самым ярким из которых стали правозащитные супервизии — живой разбор конкретных ситуаций.

Отметим, что средства гранта пригодились и для выпуска газеты «Точка опоры — Ижевск». Это единственное в России издание, полностью посвящённое правам человека и детей. Также ежедневно работала горячая линия для детей, родителей и специалистов. Любой ребенок, попавший в трудную ситуацию, мог получить помощь.

По оценке экспертов, за время реализации проекта более 40 тыс. человек получили информационные правовые продукты по вопросам защиты прав детей. Почти 200 специалистов повысили свою квалификацию.

Второй проект из Удмуртии, включённый в президентскую сотню лучших, — «Город на ощупь», инициированный НКО «Ассоциация родителей детей-инвалидов» из Сарапула. Фонд предоставил сарапульцам почти 10 млн рублей, на которые установили 14 специальных досок с барельефами. На каждой в миниатюре воссоздан архитектурный памятник с текстовой справкой на шрифте Брайля. Также подготовили гидов, которые не только разбираются в истории города, но и знают специфику работы с людьми с ограниченными возможностями здоровья.

Все доски появились на трёх основных пеших туристических маршрутах в исторической части города. И впервые в Сарапуле заговорили о совершенно новом направлении – инклюзивном туризме.