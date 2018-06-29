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Поддержаны президентом России
Об успешной реализации в Удмуртии проектов, получивших гранты в 2017 году
Дмитрий Стрелков
Журналист
29 июня 2018
Фонд президентских грантов в начале июня опубликовал список победителей первого конкурса 2018 года. От Удмуртской Республики поддержку получили 29 проектов. «Сусанин» решил узнать, каковы результаты работы проектов-победителей прошлого года. Выбрав из списков конкурса 2017 года несколько программ, корреспондент Дмитрий Стрелков рассказывает читателям о социально-значимых для республики инициативах.
Инклюзивный туризм
Название проекта: «Город на ощупь»

Размер гранта: 9 869 127 рублей
Проект городской некоммерческой общественной организации «Ассоциация родителей детей-инвалидов» из Сарапула получил грант по направлению «поддержка проектов в области культуры и искусства». Руководитель Ассоциации, методист детско-юношеского центра Сарапула Наталья Вечтомова отметила, что основная цель проекта — создание благоприятной и доступной среды для инвалидов по зрению в ощущении и восприятии ими памятников архитектуры родного города.
Слепых у нас в городе около 600 человек, целый микрорайон. Сколько ни рассказывай этим людям, насколько красивы памятники архитектуры Сарапула, они их не увидят. А таких объектов у нас 65.
Наталья Вечтомова
руководитель «Ассоциации родителей детей-инвалидов»
Первая составляющая проекта — установка на 14 памятниках архитектуры Сарапула тактильных барельефов. В зависимости от здания их крепят или на стене, или на выносной конструкции рядом. На начало июня 2018 года уже установили девять барельефов. Среди них «Горадминистрация», «Дача Башенина», «Музей истории и культуры Среднего Прикамья» и прочие объекты культурного наследия старинного купеческого города. Десятый барельеф планируют установить 12 июля. Весь год работы ведут под эгидой юбилея — 150 лет со дня рождения главы Сарапула Павла Башенина.

Наталья Вечтомова сообщила, что открытие каждого барельефа сопровождается городской акцией с участием первых лиц администрации Сарапула и представителей республиканских властей. На презентацию четвёртого барельефа приезжала певица Диана Гурцкая. Она встретилась с детьми-инвалидами по зрению, показав живой пример того, что не нужно опускать руки, а надо стремиться вперёд, и тогда всё получится.
Вторая составляющая грантового проекта — подготовка индивидуальных гидов-волонтёров. На сегодняшний день их 541 человек. Гидов готовят на базе образовательных организаций Сарапула специальные педагоги. Отметим, что всем волонтёрам вручают волонтёрские книжки, которые служат дополнительными «бонусами» при поступлении в вузы страны.
Во время двух весенних флешмобов на 18 точках города в течение часа волонтёры случайным прохожим рассказывали о памятниках архитектуры Сарапула. Мы получили большое количество положительных откликов. Сейчас ребята могут любому рассказать о памятниках родного города. При этом сами волонтёры получили не просто знания о тех или иных объектах, но приобрели умения и навыки в работе с инвалидами.
Наталья Вечтомова
руководитель «Ассоциации родителей детей-инвалидов»
Третья составляющая грантового проекта посвящена созданию сувенирной продукции. На базе Детско-юношеского центра Сарапула работают волонтёры, которые изготавливают специальные тактильные сувениры для людей с проблемами зрения. Эти сувениры дарят после проведения городских акций.
Это не просто изготовленные цветочки или ещё что-то, а специально созданные изделия для тактильного восприятия, в то же время отражающие символику нашего города.
Наталья Вечтомова
руководитель «Ассоциации родителей детей-инвалидов»
Наталья Вечтомова утверждает, что при реализации проекта каких-то трудностей не возникало, потому что над ним работает слаженная команда. Сами барельефы изготавливает из меди мастерская декоративно-прикладного искусства «ЛиК» из Златоуста, которая вовремя производит все объекты, и всё идёт по плану.

Говоря о значимости проекта, руководитель «Ассоциации родителей детей-инвалидов» отмечает его пролонгированность. В сентябре 2018 года в Сарапул планируется приезд воспитанников Якшур-Бодьинской школы-интерната для слепых детей. К этому времени установят все барельефы в «Музейном квартале». Полностью же завершить проект «Город на ощупь» планируют в ноябре.
Теперь можно привозить в Сарапул экскурсии, эта новая форма — инклюзивный туризм. Никто ещё никогда не делал подобных вещей. Раньше слепых могли вывезти и рассказать им о своих ощущениях, а здесь люди сами уже имеют мысли на этот счёт. Нужно видеть реакцию людей-инвалидов, выражение их лиц, когда они подходят к барельефам. Люди говорят, что теперь действительно могут оценить красоту городских зданий, о которых раньше только слышали.
Наталья Вечтомова
руководитель «Ассоциации родителей детей-инвалидов»
Нерв современной жизни
Названия проекта: «Развитие школы удмуртской драматургии»

Размер гранта: 419 250 рублей
Проект от автономной некоммерческой организации театрального искусства и творческих инноваций «Шундымурт» получил грант по направлению «поддержка проектов в области культуры и искусства». Ректор Школы удмуртской драматургии (ШУД), режиссёр театра Les Partisans, куратор Центра современной драматургии и режиссуры (ЦСДР) Павел Зорин отметил, что ШУД — проект ЦСДР и театра, на чьи деньги (полученные с показов спектаклей) уже пятый год подряд в Ижевск приезжают маститые и молодые драматурги со всей страны с мастер-классами, читками, лекциями.

Пятый год подряд бесплатно для всех желающих занятия в ШУД ведёт драматург Валерий Шергин, который приезжает в Ижевск дважды в месяц из Тюмени. За пять лет в ШУД побывали на занятиях в общей сложности 150 человек.
Кто-то быстро понимает, что для того, чтобы быть драматургом, недостаточно просто записаться в ШУД, а надо ещё постоянно трудиться, и покидает семинары. Кто-то уже пятый год подряд продолжает писать, повышать уровень своего мастерства.
Павел Зорин
режиссёр
Режиссёр отмечает, что проект «Развитие ШУД» был придуман, чтобы разнообразить обучение удмуртских драматургов, повысить его эффективность, а главное — популяризировать творчество местных авторов и издать сборник пьес.
Это «вишенка на торте» — сборник лучших пьес учеников Школы удмуртской драматургии, который выйдет в свет осенью 2018 года. Каждую пьесу опубликуют на двух языках — русском и удмуртском. Большинство текстов уже переведены на удмуртский язык.
Павел Зорин
режиссёр
В рамках проекта на деньги президентского гранта организовали приезд трёх драматургов, которые провели занятия и представили ижевским зрителям свои новые пьесы в виде читок: Дмитрий Богославский из Минска, Олжас Жанайдаров из Алма-Аты, Евгений Казачков из Москвы. Последний провёл в Ижевске недельный мастер-класс «Как писать монопьесы», в результате которого ученики ШУД написали семь монопьес, а актёры театра Les Partisans представили их в качестве театральных эскизов ижевской публике.

Осенью 2018 года на открытие седьмого театрального сезона ЦСДР и на презентацию первого сборника пьес ШУД ожидают ещё одного драматурга — победителя в номинации Лучшая работа драматурга национальной премии «Золотая Маска — 2018» Дмитрия Данилова из Москвы.
Проект призван решить проблему тотальной нехватки современных ижевских и удмуртских драматургов, пишущих на актуальные, злободневные темы. В советское время Союз писателей и Союз театральных деятелей республики регулярно проводили семинары по драматургии, в результате чего на сцене театров Удмуртии всегда шли пьесы местных авторов — Игнатия Гаврилова, Очей Жобмо, Анатолия Григорьева, Егора Загребина и многих других.
Павел Зорин
режиссёр
Павел Зорин отмечает, что с развалом СССР традиция творческой преемственности драматургов прервалась, а национальный театр впал в состояние стагнации, в результате чего постановки потеряли актуальность и прежде всего интерес со стороны молодежной аудитории. Режиссёр надеется, что получивший президентский грант проект сможет обратить внимание удмуртской молодёжи к театру, а также вернёт в театр нерв современной жизни и актуальность поднимаемых тем, что всегда было важно в театре, как в искусстве, творящемся здесь и сейчас.
Двуязычие в современном мире
Название проекта: «Билингва. О практиках формирования двуязычия в современной городской среде»

Размер гранта: 1 727 091 рублей
Проект межрегиональной общественной организации «Всеудмуртская ассоциация "Удмурт кенеш"» получил поддержку по направлению «укрепление межнационального и межрелигиозного согласия». Как отметила руководитель проекта Татьяна Волкова, в «Билингве» ведётся и консультационная, и образовательно-досуговая деятельность. Работа образовательного центра направлена на повышение общего научно-теоретического уровня родителей по вопросам билингвального воспитания детей, в чьих семьях говорят на двух языках — русском и удмуртском.

Также задачей проекта является развитие навыков разговорной речи и творческих способностей самих детей, расширение их знаний о многообразии народов, проживающих на территории Ижевска через знакомство с традиционными занятиями своего и других народов.

Так, с декабря 2017 года провели пять семинаров по билингвизму: четыре для родителей детей-билингвов и один семинар для специалистов, работающих с детьми-билингвами. Это логопеды, психологи и воспитатели детских садов, учителя начальных классов. В «Билингве» учитывают запросы родителей при подготовке последующих семинаров.
Провели анкетирование и увидели запрос, что нам надо проводить серию семинаров для специалистов в области дошкольного образования. Также многие родители записываются на индивидуальные консультации к нашим специалистам, у нас их трое: специалист по билингвизму профессор Ирина Ворожцова, психолог Ольга Смирнова и логопед Татьяна Кудрявцева.
Татьяна Волкова
руководитель проекта
Во время семинара для родителей работает детская площадка, чтобы занять ребят. Специалистами здесь выступают воспитатели из детсадов, работая по шести направлениям: развитие речи, игровая деятельность, творчество, народные танцы, театрализация, музыкальные занятия. Вся занятия ведутся на удмуртском языке. Поскольку билингвизм активно развивается на ранней стадии, то в проекте работают с детьми в возрасте от 2 до 9 лет, деля их ещё на две подгруппы. Занятия проводятся два раза в неделю. В будни — театрализация и народные танцы, в выходные — комплексные занятия по развитию речи, игровой деятельности, музыке и творчество.
Если к нам приходят на семинары люди других национальностей, делаем ещё отдельную площадку для детей, не владеющих удмуртским, где знакомим ребят с культурой удмуртского народа. По запросу родителей проводим дополнительные индивидуальные занятия с детьми, владеющими или понимающими удмуртский язык. Отмечу, что родители приводят детей на добровольной основе.
Татьяна Волкова
руководитель проекта
Татьяна Волкова также отметила, что проект начался не с нуля, раньше был интернет-портал. Но именно по запросу населения программа стала расширяться в реальном пространстве. Начали проводить семинары, на которые люди приходили семьями. Не только родители с детьми, но и с бабушками и дедушками.
Мы стали проводить занятия с детьми чаще. Фонд президентских грантов нас поддержал на период с 1 декабря 2017 года по 30 ноября 2018 года. Но, тем не менее, мы будем искать возможность, чтобы проект развивался дальше. Потребность в проекте действительно огромная.
Татьяна Волкова
руководитель проекта
Оказалось, что проект тиражируем и необходим для городов и районов Удмуртии. Татьяна Волкова сообщила, что представители многих районов республики звонят и просят приехать к ним с семинаром. Такие выезды теперь запланированы «Билингвой». В декабре 2017 года провели семинар в столице Республики Коми, Сыктывкаре. Отметим, что Удмуртия — первый финно-угорский регион России, кто реализовал подобный проект билингвизма.
Настоящее воспитание патриотизма
Название проекта: «Создание и развитие студенческих поисковых отрядов в Удмуртской Республике»

Размер гранта: 2 958 220 рублей
Проект Удмуртской республиканской молодёжной общественной организации «Долг» получил грант по направлению «сохранение исторической памяти». Председатель «Долга» Фаиль Ибрагимов сообщил, что за время реализации проекта удалось создать шесть новых студенческих поисковых отрядов.

В их число вошли учащиеся Техникума строительных технологий (ПО «МИР»), Удмуртского госуниверситета («Историко-патриотический центр "Поиск"»), Можгинского агропромышленного колледжа, Многопрофильного колледжа профессионального образования УдГУ, Ижевского индустриального техникума имени Е.Ф. Драгунова и «Пермская дружина» Чайковского индустриального колледжа. На сегодняшний день количество ребят в отрядах достигло полусотни. Организаторы надеются, что с началом нового учебного года эта цифра увеличится.

Поддержанный Фондом президентских грантов проект стартовал в сентябре 2017 года и продлится до конца ноября 2018 года. Студенты активно включились в деятельность организации и проведение мероприятий «Долга». Например, в межрегиональной поисковой экспедиции «Любань-2018», прошедшей в апреле-мае в Тосненском районе Ленинградской области, приняли участие не только «взрослые» поисковые отряды Удмуртии, но и вновь созданные.
Для чего это надо? Я не вижу другого варианта, как воспитывать патриота в нашей стране. На уроках истории или на митингах этого не сделать. Это воспитывается в полевых условиях.
Фаиль Ибрагимов
председатель молодёжной общественной организации «Долг»
Руководитель «Долга» говорит, что у ребят сразу сыплются вопросы, начинается мыслительный процесс именно во время работы «в поле». Когда поисковики поднимают из земли солдата, Фаиль Ибрагимов говорит им: «Вы поднимаете своего сверстника». С этого начинается понимание, какой ценой далась Победа, что из себя представляет поле боя, и студент начинает понимать, для чего нужна вся эта работа.

Президентский грант дал возможность финансово помочь студентам в их поисковой работе, начиная с элементарной оплаты проезда до Санкт-Петербурга поездом. К сожалению, одним грантом не обойтись. Фаиль Ибрагимов сетует, что хорошо бы получить поддержку и от республики, чтобы как-то стимулировать молодёжное движение. Например, в Татарстане 84 поисковых отряда, из них около 70% — студенческие. После получения гранта в Любань в 2018 году выехали от Удмуртии порядка 80 человек. Ибрагимов сообщил, что там удивились такому большому количеству отрядников.
Даже позавидовали крупные в финансовом плане отряды. Например, ребята с Ямала — палатки утеплённые, бани с собой, автомобиль «ГАЗ» привёз все вещи с Ямала, сами студенты прилетели самолётом. И приезжал мэр Губкинского. Три дня с нами был: работал, копал на раскопе, колол дрова. Когда идёт погружение в процесс — появляется заинтересованность.
Фаиль Ибрагимов
председатель молодёжной общественной организации «Долг»
Председатель общественной организации утверждает, что в Удмуртии такой финансовой поддержки нет, поэтому боится, что созданные отряды после удачного зачина в работе могут погасить в себе «искру». Нужен транспорт для перевозки вещей, техника для труднопроходимой местности. На том же Ямале власти сами обратились на Горьковский автозавод, где специально оборудовали для поисковиков грузовой автомобиль.
Отдача должна быть, не для себя же делаем. Все отчитываются: военкомат, ДОСААФ, министры — везде всё хорошо, все говорят «спасибо». Но на этом всё и заканчивается. Что обидно? Мы входим в план «Летний отдых детей». Но кто-то везёт в «Артек», а кто-то в новгородские болота. Нет понимания у ответственных людей в приоритетах.
Фаиль Ибрагимов
председатель молодёжной общественной организации «Долг»
А так впечатления у всех ребят после работы «на земле» очень хорошие. Сам проект необходим для популяризации поискового движения в Удмуртии и привлечения учащейся молодёжи к деятельности по увековечению памяти погибших при защите Отечества и сохранению памяти о подвиге народа во время Великой Отечественной войны. Грантополучатели из «Долга» пока же мечтают, чтобы на базе республиканских учебных заведений появились свои поисковые отряды, выезжающие самостоятельно в экспедиции и проводящие мероприятия на базе своих вузов и ссузов.
Дворовая экологическая культура
Название проекта: «Развитие экологической культуры населения в городах Удмуртской Республики»

Размер гранта: 492 855 рублей
Проект региональной экологической общественной организации Удмуртской Республики «Город-сад-Ярушки» получил грант по направлению «поддержка проектов в области науки, образования, просвещения». Председатель общественной организации Александр Харевский отметил, что улучшение экологического состояния дворовых территорий в городах само собой не произойдёт, только через людей, которые там живут.

Одной из задач проекта явилось обучение 360 городских жителей тому, как правильно планировать, озеленять двор, как находить финансирование на эти цели. Благодаря встречам в рамках проекта по развитию эко-культуры населения, жители узнали о федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Узнали и о других источниках финансирования и ресурсах, которыми обладают сами жители.
Есть пример, когда женщина взяла и подарила своему двору детский городок. Или жители иногда с треволнениями, иногда совершенно свободно прибегали к помощи депутатской. И ситуация изменилась к лучшему.
Александр Харевский
председатель общественной организации «Город-сад-Ярушки»
«Город-сад» выпустил брошюру, в которой собрали нормативы, на которые нужно ориентироваться при благоустройстве двора. Активисты эко-движения представили своё видение, выработанное на опыте, как пошагово прийти к тому, чтобы ситуация изменилась во всех городах Удмуртии.

Специалисты советуют начать с создания инициативной группы — чем больше жителей согласятся, что надо менять ситуацию вокруг своих домов, тем лучше. Тем больше будет идей, тем больше будет рук для реализации.
Лучший профессионал-дендролог в регионе Любовь Яковицкая была источником знаний для наших слушателей: как озеленить двор, что можно и нельзя, здесь был важен её личный опыт. Например, вокруг спортивной и детской площадки должны быть высокие деревья для затенения. Наоборот, рядом с детской — нельзя сажать ягодные растения и клещевину.
Александр Харевский
председатель общественной организации «Город-сад-Ярушки»
Один из лекторов эко-занятий Ирина Титова, став членом общественной организации, делилась со слушателями курсов опытом, как сама благоустроила свой двор с нуля. Прежде там было только футбольное поле, и не было даже советов домов. Теперь жители вместе озеленили и благоустроили территорию; проводят конкурсы и общаются.
Сначала горожане говорили: «Да какие депутаты, да какие деньги, да вы что… никому ничего не надо». Приходилось убеждать, что это не так, что «дорогу осилит идущий». В итоге все они довольны.
Александр Харевский
председатель общественной организации «Город-сад-Ярушки»
Проект закончится 30 июня 2018 года. Как отметил Александр Харевский, всё больше людей узнают о том, к каким экспертам обратиться с вопросами о благоустройстве своих дворов. В научении жителей этой грамотности в области экологической культуры и видят авторы проекта-грантополучателя свою миссию.
Счастливая повседневность
Название проекта: «Международный фестиваль скандинавской ходьбы в Удмуртии — 2018»

Размер гранта: 2 211 000 рублей
Проект регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» в Удмуртской Республике получил грантовую поддержку по направлению «охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни». Пресс-секретарь Международного фестиваля скандинавской ходьбы Ольга Гришина сообщила, что в первых шести этапах фестиваля, которые прошли в Можге, Глазове, Воткинске, Уве, Сарапуле и Камбарке, приняло участие более 2 500 участников. Порядка 30% этих людей впервые взяли в руки палки, открыв для себя «спортивную магию» скандинавской ходьбы. В результате подготовительной работы в Можге, Глазове и Уве создали новые клубы скандинавской ходьбы.
Благодаря грантовой поддержке, энтузиастов снабдили необходимым первичным набором палок. Фестиваль показал на деле отсутствие возрастных ограничений в занятиях скандинавской ходьбой и семейный характер этого вида физической активности.
Ольга Гришина
пресс-секретарь Международного фестиваля скандинавской ходьбы
Так, главным лозунгом 2018 года стал слоган «Новая семейная традиция». На этапе в Воткинске впервые в истории фестиваля в Удмуртии прошла эстафета среди студентов, в которой приняли участие более 20 человек. А в Камбарке впервые стартовала супер-лига для профессиональных спортсменов в любом другом виде. Особо ярко проявилась эффективность фестиваля с точки зрения социализации пенсионеров.

В ходе этапов фестиваля обучили порядка 50 человек, около 100 человек примут участие в обучающем блоке в преддверии финала с привлечением экспертов мирового уровня.

Сам финал фестиваля пройдёт в парке имени Кирова Ижевска 25 августа 2018 года. Здесь представят все разновидности скандинавской ходьбы: реабилитация, фитнес, спорт. Специально к финалу разработали семь новых эко-туров по Удмуртии, во время которых все желающие не только увидят заповедные уголки республики, но и овладеют техникой скандинавской ходьбы. На финал организаторы планируют привлечь около 3 000 участников. Свой приезд уже подтвердили делегации из Белоруссии, Польши и разных городов России.
Единственная сложность, с которой сталкивается команда проекта, — преодоление стереотипа, что скандинавская ходьба предназначена для пожилых людей. Наиболее эффективный способ — корпоративный подход в организации соревнований, а также проведение супер-лиги и эстафет среди вузов.
Ольга Гришина
пресс-секретарь Международного фестиваля скандинавской ходьбы
Ольга Гришина цитирует слова президента региональной федерации скандинавской ходьбы Григория Ушакова: «Меня не вдохновляют лозунги «изменить мир». Я человек дела и хочу создавать реальность вокруг себя, чтобы люди смогли ощутить другое качество жизни. Меня волнует, что в Удмуртии очень низкая продолжительность жизни по сравнению с другими регионами России… Бесспорно, это связано с образом жизни. И сейчас меня вдохновляет идея показать максимальному количеству людей счастливую повседневность через активный образ жизни и в первую очередь скандинавскую ходьбу».

Пресс-секретарь фестиваля отметила, что чем больше людей занимается скандинавской ходьбой, тем больше становится продолжительность жизни в регионе. Применив расчёты и выстроив геометрическую прогрессию, президент федерации скандинавской ходьбы Удмуртии Григорий Ушаков пришёл к формуле: 10% занимающихся скандинавской ходьбой как минимум на 5 лет увеличивают средний показатель продолжительности жизни, причём при правильной пропаганде прийти к этому результату можно за ближайшие 5 лет.

Главным преимуществом фестиваля является его вневозрастной характер. Присоединиться к спортивному движению может каждый желающий на любом из этапов. Ни возраст, ни уровень физической подготовки не важен.
Проекты живых людей
Название проекта: «Акселератор проектов "Фаст.Революция"»

Размер гранта: 2 850 880 рублей
Проект общественного регионального молодёжного движения в Удмуртской Республике «Креативный капитал» получил поддержку по направлению «развитие институтов гражданского общества». Генеральный директор акселератора «ФАСТ.Революция» Александр Михайлов отметил, что цель проекта достигается благополучно.

За первую половину 2018 года налажена система работы с городами и районами Удмуртии. В каждом районе есть представитель, который готов консультировать тех ребят, которые только начинают разрабатывать собственные проекты. В каждом городе — команда по пять-шесть человек; они могут не только дать необходимую базу, но и помочь «упаковать» проект. В числе акселераторов также есть люди, сами получавшие гранты от разных фондов. Поэтому у проекта уже есть хорошая экспертная позиция.
Про все эти истории знают главы районов или их замы по экономике и социальной политике. Они знают эту систему. И к нам постоянно обращаются за справками и каким-либо материалом. Представители администрации республики тоже понимают, что система работает.
Александр Михайлов
генеральный директор акселератора «ФАСТ.Революция»
Проект заканчивается в ноябре 2018 года. Организаторы исходят из того, что пройдено за первые полгода. Устраивают себе небольшой перерыв после второго этапа. Александр Михайлов сравнил свою команду с программистами в «Эджайле»: этап проходят — смотрят, что произошло, потом уже планируют дальше. Двигаются вперёд, исходя их тех результатов, которые получены.

До конца реализации проекта остаются два мероприятия: «ФАСТ.Экспертиза» (встреча с проектировщиками, желающих получить грант, и представителями фондов); в октябре — новый формат для страны — ярмарка социальных франшиз. Про них мало кто знает в сравнении с коммерческими франшизами. Команда ставит себе задачу понять, что это за формат, придумать, как это подать и провести.
Почти 1000 живых участников было на наших мероприятиях. По всем городам провели, потом были экспертизы, отдельные учёбы с главами и замами районов и городов, потом было "Достояние республики".
Александр Михайлов
генеральный директор акселератора «ФАСТ.Революция»
Александр Михайлов отметил, что из 29 проектов, которые стали победителями от Удмуртии в первой волне президентских грантов 2018 года, 17 человек — ребята, прошедшие через «ФАСТ.Революцию». То есть это не просто проектирование ради отчётов, а конкретные проекты с живыми людьми, которые будут реализовываться в будущем.
Удмуртская земля не оскудевает на прогрессивные инициативы, но в современном обществе позитивно развиваться возможно, лишь имея финансовую поддержку. Отрадно, что многие проекты находят её в грантовой политике. Обозревая результаты социально ориентированных инициатив сограждан, можно выразить надежду на успешную реализацию интересных и одновременно полезных «задумок». Тот случай, когда инициатива не наказуема, а поддерживаема. Причём на уровне фонда президента Российской Федерации.

Грантополучатели Удмуртии уделили внимание разным категориям населения. Уникальные проекты направлены на поддержку инвалидов и на сохранение национальной идентичности, на поддержку творческой молодёжи и на воспитание патриотизма, на стимулирование самообразования населения в различных областях. Из хода реализации проектов видно, что это не просто работа ради отчётов или освоения бюджетных средств, а реальное воплощение в жизнь концепций, которые сделают жизнь в регионе более комфортной и осмысленной.

Автор материала: Дмитрий Стрелков

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