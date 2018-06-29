Поддержаны президентом России

Ольга Гришина цитирует слова президента региональной федерации скандинавской ходьбы Григория Ушакова: «Меня не вдохновляют лозунги «изменить мир». Я человек дела и хочу создавать реальность вокруг себя, чтобы люди смогли ощутить другое качество жизни. Меня волнует, что в Удмуртии очень низкая продолжительность жизни по сравнению с другими регионами России… Бесспорно, это связано с образом жизни. И сейчас меня вдохновляет идея показать максимальному количеству людей счастливую повседневность через активный образ жизни и в первую очередь скандинавскую ходьбу».



Пресс-секретарь фестиваля отметила, что чем больше людей занимается скандинавской ходьбой, тем больше становится продолжительность жизни в регионе. Применив расчёты и выстроив геометрическую прогрессию, президент федерации скандинавской ходьбы Удмуртии Григорий Ушаков пришёл к формуле: 10% занимающихся скандинавской ходьбой как минимум на 5 лет увеличивают средний показатель продолжительности жизни, причём при правильной пропаганде прийти к этому результату можно за ближайшие 5 лет.



Главным преимуществом фестиваля является его вневозрастной характер. Присоединиться к спортивному движению может каждый желающий на любом из этапов. Ни возраст, ни уровень физической подготовки не важен.

