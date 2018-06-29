Поддержаны президентом России

Первая составляющая проекта — установка на 14 памятниках архитектуры Сарапула тактильных барельефов. В зависимости от здания их крепят или на стене, или на выносной конструкции рядом. На начало июня 2018 года уже установили девять барельефов. Среди них «Горадминистрация», «Дача Башенина», «Музей истории и культуры Среднего Прикамья» и прочие объекты культурного наследия старинного купеческого города. Десятый барельеф планируют установить 12 июля. Весь год работы ведут под эгидой юбилея — 150 лет со дня рождения главы Сарапула Павла Башенина.
Наталья Вечтомова сообщила, что открытие каждого барельефа сопровождается городской акцией с участием первых лиц администрации Сарапула и представителей республиканских властей. На презентацию четвёртого барельефа приезжала певица Диана Гурцкая
. Она встретилась с детьми-инвалидами по зрению, показав живой пример того, что не нужно опускать руки, а надо стремиться вперёд, и тогда всё получится.