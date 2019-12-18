Корреспондент информагентства «Сусанин» стал победителем конкурса «Неизведанное Поволжье 3.0»

В номинации были представлены 62 участника.
Ижевск. Удмуртия. Корреспондент и редактор проектов информационного агентства «Сусанин» из Удмуртии Марат Газизуллин стал победителем конкурса «Неизведанное Поволжье 3.0». Его работу признали лучшей в номинации «Творческое эссе». Победу корреспонденту принесла работа по мотивам материала «Карамас-Пельга».
Всего в номинации состязались 62 участника из 13 регионов ПФО.
Также еще один житель Удмуртии – Никита Москвин, стал призером в номинации «Фоторепортаж».
Карамас-Пельга
Наш выбор пал на Карамас-Пельгу, что рядом с Киясово. Критериев при выборе было несколько: наличие реальной удмуртской истории, работающий грамотный краевед, который мог бы показать подлинную жизнь коренного населения, не поддельные перепечи из микроволновки, а настоящая сельская кухня с дровяной печью.