Корреспондент информагентства «Сусанин» стал победителем конкурса «Неизведанное Поволжье 3.0»

В номинации были представлены 62 участника.

Ижевск. Удмуртия. Корреспондент и редактор проектов информационного агентства «Сусанин» из Удмуртии Марат Газизуллин стал победителем конкурса «Неизведанное Поволжье 3.0». Его работу признали лучшей в номинации «Творческое эссе». Победу корреспонденту принесла работа по мотивам материала «Карамас-Пельга».

Всего в номинации состязались 62 участника из 13 регионов ПФО.

Также еще один житель Удмуртии – Никита Москвин, стал призером в номинации «Фоторепортаж».