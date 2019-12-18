  • $ 62.53 ↓
  • € 69.68 ↓

Корреспондент информагентства «Сусанин» стал победителем конкурса «Неизведанное Поволжье 3.0»

17:50, 18 декабря, 2019
Корреспондент информагентства «Сусанин» стал победителем конкурса «Неизведанное Поволжье 3.0»
17:50, 18 декабря, 2019
125
0
#Ижевск\n#конкурс\n#ПФО\n#Удмуртия
Фото: Фейсбук: Елена Торова
125
0

В номинации были представлены 62 участника.

Ижевск. Удмуртия. Корреспондент и редактор проектов информационного агентства «Сусанин» из Удмуртии Марат Газизуллин стал победителем конкурса «Неизведанное Поволжье 3.0». Его работу признали лучшей в номинации «Творческое эссе». Победу корреспонденту принесла работа по мотивам материала «Карамас-Пельга».

Всего в номинации состязались 62 участника из 13 регионов ПФО.  

Также еще один житель Удмуртии – Никита Москвин, стал призером в номинации «Фоторепортаж».

Карамас-Пельга

Наш выбор пал на Карамас-Пельгу, что рядом с Киясово. Критериев при выборе было несколько: наличие реальной удмуртской истории, работающий грамотный краевед, который мог бы показать подлинную жизнь коренного населения, не поддельные перепечи из микроволновки, а настоящая сельская кухня с дровяной печью.

17:50, 18 декабря, 2019
125
0
#Ижевск\n#конкурс\n#ПФО\n#Удмуртия

 

 

 


Рекомендуем

Тесты

Готовы ли вы к просмотру финала "Звёздных войн"?

17:01, 13 декабря, 2019

Кто все эти люди?

17:24, 15 ноября, 2019

Это было в Октябре?

17:35, 07 ноября, 2019

Если вы MAU, то этот тест для VAS

18:31, 01 ноября, 2019

Дружишь ли ты с деньгами?

21:24, 17 октября, 2019

Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Годовалая девочка умерла в частном детском саду Ижевска

14:10, 11 декабря, 2019
7261

В Удмуртии снегоход с рыбаками затонул в Каме

4983
13:49, 14 декабря, 2019

Итоги дня: смерть ребёнка в детском саду Ижевска, рост рейтинга туризма и сохранение «Ижтрейдинга»

4645
18:00, 11 декабря, 2019

В Удмуртии с 15 декабря вступит в силу новый закон о тишине

4505
17:53, 13 декабря, 2019

«Вылетевшая» на встречную полосу легковушка угодила под фуру в Сарапульском районе

3446
11:00, 12 декабря, 2019

Мертвые души: считавшийся покойником камчатский пенсионер потребовал пенсию за 2 месяца

10:48, 12 декабря, 2019
1364

Иногда они возвращаются: россиянам рассказали о способах борьбы с «супертараканами»

1362
16:22, 12 декабря, 2019

С января в России изменят порядок начисления некоторых льгот и одного налога

1296
13:11, 12 декабря, 2019

Руководство казанской гимназии собрало с родителей 50 млн рублей и улетело в ОАЭ

1238
17:21, 12 декабря, 2019

Под дружеское ржание: нижегородец изводил соседей аудиозаписями с конюшни

1043
16:59, 13 декабря, 2019

В смертельных объятиях: орлан хотел пообедать осьминогом и едва не погиб

18:33, 13 декабря, 2019
1592

Президент Бразилии грубо обругал шведскую экоактивистку Грету Тунберг

1144
13:31, 11 декабря, 2019

В центральном Непале упал автобус с туристами с высоты 500 метров

1027
17:17, 15 декабря, 2019

Российские моряки открыли четыре новых острова в Красном море

1024
13:11, 13 декабря, 2019

Финляндия запретит ввоз плодов и цветов из России

933
11:57, 12 декабря, 2019

Лонгриды

Легенда Глазовской теплоэлектроцентрали

17:15

Город Оружейников - город мастеров!

17:05, 17 декабря, 2019

Год ЧистоПоУдмуртски

19:05, 16 декабря, 2019

Ускоритель бизнеса Удмуртии

15:32, 16 декабря, 2019

Будь первым! Живи в Авангарде!

17:51, 03 декабря, 2019

Цветам все возрасты покорны

17:41, 02 декабря, 2019

Первый экопункт в Удмуртии

18:46, 29 ноября, 2019

Музыка нас связала

08:43, 29 ноября, 2019

Секреты переработки

09:45, 19 ноября, 2019

Ленинский район – ситуация меняется!

16:38, 14 ноября, 2019

Повелители дыма

14:17, 14 ноября, 2019

«Ростелеком»: равнение на клиента

17:52, 07 ноября, 2019