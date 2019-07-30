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Итоги дня: новые квартиры без удобств, подорожание продуктовой корзины и пьяный водитель школьного автобуса

18:00, 30 июля, 2019
Анна Торхова
Итоги дня: новые квартиры без удобств, подорожание продуктовой корзины и пьяный водитель школьного автобуса
18:00, 30 июля, 2019
Анна Торхова
161
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#Ижевск\n#Малая Пурга\n#алкоголь\n#продукты\n#Удмуртия\n#фестиваль\n#школа\n#школьники\n#вирус\n#автобус\n#вакцинация\n#туалет
Фото: pixabay.com
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«Сусанин» подготовил традиционный обзор самых интересных новостей дня.

Ижевск. Удмуртия. Вторник, 30 июля, «Сусанин» заканчивает обзором самых интересных новостей минувшего дня.

В отказ:

Каждая третья мама в Удмуртии отказывается ставить новорожденному ребенку прививку от гепатита. Отметим, бесплатно привиться может любой житель в возрасте до 55 лет.

Опасный рейс:

Водитель одной из школ в Селтинском районе вышел в рейс пьяным. К счастью, транспорт с учениками остановили правоохранители. Оказалось, что за руль водитель сел без прохождения предрейсового медосмотра. 

Без удобств:

Малопургинскому району за свой счет придется достраивать туалеты в новых аварийных домах. Переселенцам из ветхих домов предложили новые квартиры без санузлов. Претензии по жилью остались почти ко всем населенным пунктам района.

Подорожание:

Стоимость продуктовой корзины в Удмуртии выросла почти на 9%. Для сравнения, среднероссийский показатель составил 9,4%. Минимальный набор продуктов на одного человека в Удмуртии в июне выходил на 3900 рублей.

Праздник:

14 сентября в Ижевске уже в 16-й раз пройдет «Рыжий фестиваль». Неделя «рыжего настроения» пройдет в учреждениях столицы Удмуртии с 9 по 13 сентября. Заявки на участие в конкурсах можно подать уже сейчас.

18:00, 30 июля, 2019
Анна Торхова
161
0
#Ижевск\n#Малая Пурга\n#алкоголь\n#продукты\n#Удмуртия\n#фестиваль\n#школа\n#школьники\n#вирус\n#автобус\n#вакцинация\n#туалет

 

 

 


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