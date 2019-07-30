Минимальная продовольственная корзина в Удмуртии за полгода подорожала на 8,9%

В июне ее стоимость составила 3 900 рублей на человека.

Ижевск. Удмуртия. Стоимость минимальной продовольственной корзины в Удмуртии по итогам первого полугодия выросла на 8,9%. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил министр промышленности и торговли республики Виктор Лашкарев. По его словам, среднероссийский показатель составил 9,4%.

В июне средняя стоимость минимального набора продуктов составили 3 900 рублей на одного человека, в среднем по стране – 4 367 рублей. В Саратовской области самый дешевый минимальный продуктовый набор в России – 3 590 рублей, самый дорогой – в Чукотском автономном округе (10 484 рублей).