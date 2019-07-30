  • $ 63.52 ↑
  • € 70.64 ↑

Каждая третья мать в Удмуртии отказывается от прививки против гепатита в роддоме

14:50, 30 июля, 2019
Дарья Саушина
Каждая третья мать в Удмуртии отказывается от прививки против гепатита в роддоме
14:50, 30 июля, 2019
Дарья Саушина
205
0
#дети\n#здоровье\n#общество\n#Удмуртия
Фото: pixabay.com
205
0

При этом в регионе отмечается тенденция снижения заболеваемости вирусными гепатитами.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии каждая третья женщина отказывается ставить прививку от гепатита ребенку в роддоме. Об этом сообщили в эфире телеканала «Моя Удмуртия». При этом бесплатно трехкратную прививку может поставить любой человек в возрасте до 55 лет включительно.

По данным пресс-службы Минздрава Удмуртской Республики, за последнее десятилетие в регионе отмечается тенденция снижения заболеваемости вирусными гепатитами. Суммарный показатель заболеваемости в 2018 году составил 66 случаев на 100 тыс. населения. В этом году за первые шесть месяцев против вирусного гепатита В привили 12 396 человек, в том числе 8 542 ребенка, против вирусного гепатита А – 569 человек, в том числе 495 детей.

Наиболее частой причиной возникновения заболевания являются вирусы. В настоящее время известно пять вирусов гепатита, каждый из которых представляет опасность для человека: A, B, C, D и E. Вирусы гепатиты A и E передаются преимущественно через загрязненную воду, пищевые продукты и грязные руки. Передача вирусов гепатита B, C и D осуществляется через кровь.

14:50, 30 июля, 2019
Дарья Саушина
205
0
#дети\n#здоровье\n#общество\n#Удмуртия

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Серьезное похолодание придет в Удмуртию в воскресенье

16:59, 24 июля, 2019
6173

В Ижевск вновь прилетят «Русские витязи»

3506
14:31, 25 июля, 2019

Один человек погиб и три пострадали в аварии на трассе «Ижевск-Воткинск»

3152
13:45, 24 июля, 2019

Двое братьев до смерти избили бывших сотрудников милиции в Удмуртии

3147
16:30, 26 июля, 2019

Два человека погибли и один пострадал в ДТП в Сарапуле

2860
11:00, 27 июля, 2019

В магазин в Краснодарском крае пришел ребенок с цепью на шее

13:00, 23 июля, 2019
6422

Правительство России разрешит вырубку леса на Байкале

1796
12:40, 24 июля, 2019

Спасавшего детей в лагере «Холдоми» мальчика представят к госнаграде

1128
10:25, 25 июля, 2019

Похитившая 41 млн рублей кассирша из Москвы сбежала за границу

1081
14:35, 26 июля, 2019

Каменные саркофаги домонгольского времени нашли в Великом Новгороде

998
18:05, 25 июля, 2019

Откровенно раздетые девушки: украинки ответили флешмобом на оскорбления чиновника

11:45, 27 июля, 2019
1439

Белорусская актриса Вероника Никонова погибла во время свадебного путешествия

1410
17:56, 27 июля, 2019

Российская легкоатлетка пробежала в Швеции круг почёта с пледом вместо флага

1196
18:01, 23 июля, 2019

Награду за рождение мальчика объявили в польском посёлке

1088
15:00, 26 июля, 2019

Служба безопасности Украины задержала российский танкер в порту Измаил

919
16:28, 25 июля, 2019