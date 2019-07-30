Каждая третья мать в Удмуртии отказывается от прививки против гепатита в роддоме

При этом в регионе отмечается тенденция снижения заболеваемости вирусными гепатитами.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии каждая третья женщина отказывается ставить прививку от гепатита ребенку в роддоме. Об этом сообщили в эфире телеканала «Моя Удмуртия». При этом бесплатно трехкратную прививку может поставить любой человек в возрасте до 55 лет включительно.

По данным пресс-службы Минздрава Удмуртской Республики, за последнее десятилетие в регионе отмечается тенденция снижения заболеваемости вирусными гепатитами. Суммарный показатель заболеваемости в 2018 году составил 66 случаев на 100 тыс. населения. В этом году за первые шесть месяцев против вирусного гепатита В привили 12 396 человек, в том числе 8 542 ребенка, против вирусного гепатита А – 569 человек, в том числе 495 детей.

Наиболее частой причиной возникновения заболевания являются вирусы. В настоящее время известно пять вирусов гепатита, каждый из которых представляет опасность для человека: A, B, C, D и E. Вирусы гепатиты A и E передаются преимущественно через загрязненную воду, пищевые продукты и грязные руки. Передача вирусов гепатита B, C и D осуществляется через кровь.