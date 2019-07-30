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В Малопургинском районе за счет муниципального бюджета достроят туалет в новом доме без удобств

13:17, 30 июля, 2019
Дарья Саушина
В Малопургинском районе за счет муниципального бюджета достроят туалет в новом доме без удобств
13:17, 30 июля, 2019
Дарья Саушина
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#кредиты\n#жилье\n#Малая Пурга\n#ОНФ
Фото: ОНФ в Удмуртии
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Для этого местные власти возьмут кредит.

Малая Пурга. Удмуртия. Малопургинский район за свой счет будет достраивать туалеты в новых аварийных домах. Как сообщает ОНФ в Удмуртской Республике, переселенцам из ветхих домов в районе предложили квартиры без удобств. И если в Кечево, куда в апреле 2017 года ездил тогда еще исполняющий обязанности главы Удмуртии Александр Бречалов, практически все нарушения устранены, то в других населенных пунктах претензии остались.

В деревне Гожня, по информации ОНФ, местные власти не смогли провести претензионную работу с подрядчиком. Поэтому сейчас район возьмет кредит и за свой счет достроит в новых домах санузлы, организует водоотведение, отсыплет дорогу и благоустроит территорию.

В Малой Пурге в доме для переселенцев по улице Колхозная подрядчик устранил часть недостатков после претензионной работы. Но жители пожаловались на одинокую песочницу во дворе и ямы на дороге, засыпанные крупным щебнем.

В деревне Кечево дома подключили к газовой магистрали, ведутся работы для обеспечения подачи необходимого напора воды, определены сроки благоустройства. Общественники надеются, что к середине ноября комиссия примет этот дом и снимет с контроля федерального Минстроя.

Большой переполох в Малой Пурге: врио главы Удмуртии побывал в доме для переселенцев с "удобствами" на улице

Помимо руководителя региона в райцентре и деревне Кечево побывал главный федеральный инспектор по Удмуртии Дмитрий Мусин, и.о. министра ЖКХ Иван Маринин, а также и.о. министра строительства Иван Новиков. Ижевск. Удмуртия. Временно исполняющий обязанности главы Удмуртии Александр Бречалов, главный федеральный инспектор Дмитрий Мусин, и.о. министра строительства региона Иван Новиков, и.о.

13:17, 30 июля, 2019
Дарья Саушина
75
0
#кредиты\n#жилье\n#Малая Пурга\n#ОНФ

 

 

 


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