В Малопургинском районе за счет муниципального бюджета достроят туалет в новом доме без удобств

Для этого местные власти возьмут кредит.

Малая Пурга. Удмуртия. Малопургинский район за свой счет будет достраивать туалеты в новых аварийных домах. Как сообщает ОНФ в Удмуртской Республике, переселенцам из ветхих домов в районе предложили квартиры без удобств. И если в Кечево, куда в апреле 2017 года ездил тогда еще исполняющий обязанности главы Удмуртии Александр Бречалов, практически все нарушения устранены, то в других населенных пунктах претензии остались.

В деревне Гожня, по информации ОНФ, местные власти не смогли провести претензионную работу с подрядчиком. Поэтому сейчас район возьмет кредит и за свой счет достроит в новых домах санузлы, организует водоотведение, отсыплет дорогу и благоустроит территорию.

В Малой Пурге в доме для переселенцев по улице Колхозная подрядчик устранил часть недостатков после претензионной работы. Но жители пожаловались на одинокую песочницу во дворе и ямы на дороге, засыпанные крупным щебнем.

В деревне Кечево дома подключили к газовой магистрали, ведутся работы для обеспечения подачи необходимого напора воды, определены сроки благоустройства. Общественники надеются, что к середине ноября комиссия примет этот дом и снимет с контроля федерального Минстроя.